Uma nova ambulância Zero Km passou a operar no Setor de Transporte da Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste. O veículo tem capacidade para transportar duas pessoas em situação acamada | utilização de maca e acompanhante, proporcionando o suporte ao deslocamento dos munícipes para realização de tratamentos, exames, fisioterapias, curativos, entre outros.

Além da ambulância, entrou em operação nos últimos dias uma van adaptada para o transporte de cadeirantes, com capacidade para três pessoas, além de acompanhante. O veículo oferece conforto e é utilizado por pacientes transportados para tratamentos diversos em Campinas e em consultas de rotina no Município.

Frota constantemente renovada

No segundo semestre de 2022 o prefeito Rafael Piovezan apresentou oficialmente a nova frota da Prefeitura. Em investimento de mais de R$ 6,1 milhões entre recursos próprios e convênios com os governos Estadual e Federal, o Município passou a contar com 30 novos veículos e máquinas, entre tratores, caminhões, ambulâncias, vans escolares, viaturas da Guarda Municipal, entre outros, que já são utilizados na prestação de serviços à população.