Chico no PL e Odir no PSD

Aparentemente todos já foram avisados. O prefeito de Americana Chico e seu vice Odir

vão trocar de partidos nas próximas semanas ou meses. Chico Sardelli vai para o PL do presidente da Alesp André do Prado e Odir Demarchi, hoje no PL, vai para o PSD de Gilberto Kassab.

Em 2020, o PSD teve como candidata a prefeita em Americana Talitha De Nadai, irmã do ex-prefeito Diego De Nadai (2009-2014). Os partidos locais já foram avisados das mudanças, mas não existe pressa para que elas ocorram.

ATRÁS DA FEDERAÇÃO– Apesar de ter sido ‘saído’ do PV, CS ainda pode esperar pra ver se o governo Lula (PT) se acerta. Com bom trânsito no PV e sem muitas rusgas com o PT (ambos estão na federação com PCdoB), o prefeito ainda poderá fazer um movimento final para atrair a Federação para seu arco de alianças em 2024.

PSD- O PSD chegou a ser entregue ao vereador Lucas Leoncine (PSDB), mas o arranjo pelo alto indicava que o novo grupo teria que ‘acomodar’ Odir em suas fileiras. O mini estresse é que OD é estrela de maior grandeza por ser vice prefeito e ter pretensões para 2026 ou 2028. Com isso, houve uma pausa nas negociações. Afinal, o vice vem mesmo pra legenda.

