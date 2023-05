Tardezinha com droga apreendida no Santa Fé

A tardezinha deste domingo foi fria e com atividades no Santa Fé

Ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste acabou com somente apreensão de drogas no final da tarde deste domingo no bairro Santa Fé.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04

GCM JOSÉ

GCM VILLALON

GCM GABRIEL

GCM FERNANDO

DATA: 28/05/23

HORA: 18:15

LOCAL: RUA THIAGO A. DOS SANTOS (ÁREA VERDE) SANTA FÉ.

APREENSÃO DE DROGAS

Durante patrulhamento Tático pelo local acima mencionado, ao acessar a última rua do bairro visualizamos algumas pessoas ao final da rua que ao avistar a aproximação da equipe deixaram o local sendo que um deles se evadiu sentido a mata ali existente não sendo possível identificá-lo; feito então uma varredura no trajeto de fuga foi logrado êxito em localizar uma sacola plástica que continha em seu interior:

– 126 eppendorrfs de cocaina

– 57 porções de maconha

– 38 pedras de crack

Ocorrência apresentada pelo plantão policial onde as drogas foram apreendidas após registro da ocorrência.