Valor que Monaro pediu a mais para gastos na Câmara daria para construir 65 casas populares

O dinheiro que o presidente da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, Paulo Monaro (MDB), pediu a mais para gastos da casa legislativa daria para construir, por exemplo, 65 casas populares no município. O vereador, eleito para comandar a Câmara nos anos de 2023 e 2024, solicitou à prefeitura R$7,5 milhões a mais do que foi solicitado em 2022 (R$ 22,5 milhões) para uso em 2023.

Monaro surpreendeu com a formalização do pedido de R$30 milhões para serem utilizados no ano de 2024. Informações de bastidores apuradas pelo NM dão conta de que o presidente quer fazer algumas reformas no prédio da Câmara.

O NM apurou e revela aqui alguns exemplos do que daria para fazer com o dinheiro adicional solicitado por Monaro:

• Construir 65 casas populares, com a mesma modernidade e estrutura do programa Vida Longa, inaugurado recentemente (valor do imóvel: R$ 155 mil), ou;

• Garantir vagas em creches conveniadas por um ano para 500 crianças barbarenses (valor da vaga: R$ 790), ou;

• Custear o transporte público, ida e volta, 6 dias por semana, para 2.500 moradores, por 1 ano, ou;

• Contratar 1 segurança para cada uma das 79 escolas por 18 meses (referência: cidade Campos de Júlio, R$ 250/dia).

