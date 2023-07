Filme da Volkswagen abre debate sobre IA na publicidade

O Novo Veio De Novo, filme da campanha de 70 anos da Volkswagen no Brasil e que traz o deepfake de Elis Regina, ao lado de sua filha, Maria Rita, cantando o sucesso Como Nossos Pais permite que as boas ideias tenham uma realização surpreendente na opinião de Luiz Cavalheiros, publicitário e professor do curso de Comunicação e Publicidade da ESPM Rio. “O principal fundamento da publicidade, que é a ideia, agora pode contar com a vantagem do apoio tecnológico para viabilizá-la. Hoje qualquer ideia perfeita vai funcionar”, diz. De fato, a Inteligência Artificial abre caminhos para a propaganda. Marcos Lamb, professor do curso de Comunicação e Publicidade da ESPM Porto Alegre, destaca dois pontos. O da emoção, como pode ser visto no filme da VW, e o racional, em que o uso da IA ajuda, por exemplo, na análise de dados e no relacionamento direto com o consumidor. “O uso da IA expande as possibilidades criativas e também tem sido fundamental para a gestão da publicidade online”, diz. Porém, nem tudo é positivo em relação às questões sobre Inteligência Artificial, mesmo na propaganda. Cavalheiros lembra que com o aperfeiçoamento das ferramentas ficará mais difícil identificar o que é real e o debate sobre regulação na indústria da comunicação será mais exigido. “Em uma publicidade sem limites, pode-se usar um deepfake para o bem ou para o mal. E surge outra questão que é sobre direitos autorais, uma vez que a IA pode evoluir a ponto de fazer parte do processo criativo”, diz. MIS oferece cursos presenciais e on-line no mês das férias

Em julho, o público poderá aprender sobre diversas áreas do conhecimento no Museu, que incluem fotografia e escrita criativa e até direção de filmes de ficção. Os detalhes podem ser consultados em: www.mis-sp.org.br/cursos

Em julho, no mês das férias, o MIS – instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo – oferece cursos, presenciais e on-line, de diversas áreas do conhecimento. As opções vão desde aulas sobre escrita e fotografia criativa até direção de cinema para filmes de ficção. Para os amantes de música, há, ainda, um curso que aborda a psicologia na obra de John Lennon.

Madonna vai parar na UTI e cancela turnê

Ao longo do ano, o MIS (Museu da Imagem e do Som de São Paulo) oferece uma gama cursos práticos e teóricos, nas áreas de fotografia, cinema, música, videoclipes, história da arte, escrita e cultura geek, entre outras. Há tanto opções virtuais (via plataforma Zoom) quanto presenciais (na sede do Museu, localizada na Av. Europa, 158, São Paulo).

Para o mês de julho, o Museu está com inscrições abertas para os seguintes cursos:

· Música e psicologia na obra de John Lennon: 3, 4, 5 e 6 de julho | On-line

· Fausto: Um pacto demoníaco assinado com sangue: 04 e 06 de julho | On-line

· Direção de cinema: como dirigir um filme de ficção: 04, 05, 11 e 12 de julho | Presencial

· Fotografia criativa: um ponto de partida: 04, 06, 11, 13, 18 e 20 de julho | Presencial

· Escrita criativa: criando ficção a partir da memória: 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31 de julho | On-line

· Processo criativo para roteiristas | Módulo I: 31 de julho, 02, 07, 09, 14 e 16 de agosto| On-line

O MIS oferece, ainda, variadas opções de desconto nas compras dos cursos, incluindo promoções para ex-alunos e para professores da rede pública de ensino do Estado de São Paulo. Esses e outros detalhes de cada curso, como duração, valores, professores e inscrições, podem ser acessados no site: www.mis-sp.org.br/cursos

A programação é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, e Museu da Imagem e do Som.