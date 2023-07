Nova Odessa distribui quase 3 toneladas de agasalhos da Campanha de 2023

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa distribuiu no último sábado (1º de julho) nada menos que três toneladas de peças de roupas arrecadadas durante a Campanha do Agasalho deste ano, que teve como tema “Cuidando de vidas e aquecendo corações”. O “bazar solidário” atraiu centenas de famílias às dependências do Espaço Melhor Idade, sede do órgão, que recebeu quase mil visitantes.

Na ação, também foram entregues aos moradores menos favorecidos cobertores e edredons – além de cobertorzinhos para pets produzidos e doados pela empresa Ober S/A Indústria e Comércio, de Nova Odessa. A população atendida ainda pôde escolher calçados e brinquedos para crianças – tudo doado por cidadãos e empresas da cidade.

“Quase 1.000 pessoas passaram por aqui e todas saíram satisfeitas com esse acolhimento. Nossa gratidão a todos que por aqui passaram, participaram e ajudaram nesse evento de pura doação de amor ao próximo. É muito gratificante ver o resultado, ver as famílias felizes, isto não tem preço. É uma satisfação imensa para nós recebermos esses munícipes, pois nosso trabalho é servir a população. Ressaltando mais uma vez que a missão continua, ou seja, o Fundo Social segue recebendo doações no decorrer do ano, tendo em vista que a procura independe de dia”, disse a presidente voluntária do Fundo Social, Rose Miranda.

Também atuaram no atendimento à população durante o “bazar solidário” a chefe de Gabinete Carla Lucena, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi, a secretária de Assuntos Jurídicos, Vânia Cezaretto, entre outros voluntários.

“É uma alegria muito grande participar desta campanha, porque doar a quem não tem é uma coisa muito boa. Participei ano passado, estou este ano e pretendo participar outras vezes”, disse dona Néia, voluntária na ação do Fundo Social.

CIDADÃOS

Quem foi beneficiado também elogiou a iniciativa e a organização do “bazar”. “Parabéns pelo seu trabalho, Rose, sempre ajudando o próximo, pensando na população de Nova Odessa. Só tenho a agradecer”, comentou dona Noemia, moradora do Residencial Fibra. “É muito importante a Campanha do Agasalho, porque ajuda muito as pessoas que precisam”, disse dona Dejanira, moradora do Santa Rita 1.

“É uma iniciativa maravilhosa, ajudando a quem precisa, porque está difícil a situação, e só temos a agradecer. Aparece uma oportunidade como essa e a gente tem que aproveitar. Estou pegando para um pessoal que trabalha na chácara e que não tinha condições de buscar”, explicou dona Milena, que reside no Jardim Capuava.

“Parabenizamos a Rose Miranda, pelo excelente trabalho que ela vem fazendo junto ao Fundo Social de nossa cidade, e após todo o trabalho de arrecadação, ela e a equipe separaram as peças para organizar esse lindo bazar, facilitando aos moradores que compareceram para retirar as peças de roupas, cobertores, calçados, brinquedos e até o cobertorzinho do amiguinho de quatro patas”, completou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).