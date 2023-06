Madonna vai parar na UTI e cancela turnê

A Rainha do Pop, Madonna, infelizmente precisou ser internada as pressas com indícios de entubação, após ser encontrada inconsciente após uma infecção bacteriana.

Ela foi levada às pressas para o hospital e intubada na UTI depois de ser encontrada inconsciente, afirma Page Six.

Vamos mandar muita energia positiva para que a soberana volte a brilhar em sua tão merecida turnê!

Jansen lança “Zero Amor”, a nova promessa do “trapiseiro”

Dono do hit “Tô Me Apegando”, que ultrapassa 1,8 milhão de views no YouTube, o cantor Jansen anuncia seu mais novo single: “Zero Amor”. A música será lançada nesta sexta-feira (dia 30), pela agregadora musical New Music Brasil, em todas as plataformas digitais. No entanto, você pode escutá-la antes de todo mundo clicando no botão abaixo:

De forma alegre e bem humorada, o single “Zero Amor” fala sobre uma pessoa que sempre escolhe amar quem lhe faz sofrer. “É que eu prefiro a que me engana, a que não me ama”, diz a letra. Porém, há uma motivação por trás dessa escolha. Ouça a música para entender! Além disso, a canção faz parte do álbum “Quintal do Trapiseiro”, que está sendo distribuído single a single, pela New Music Brasil, em todas as plataformas digitais. Misturando os ritmos “trap” (subgênero do rap/hip-hop) e “piseiro” (subgênero do forró), o projeto possui 11 músicas, sendo 6 inéditas e 5 remixes de grandes sucessos do artista.

Sobre Jansen

Com cerca de 30 mil ouvintes mensais no Spotify e mais de 5,4 milhões de streams no YouTube, Jansen é considerado o “pai do trapiseiro”. O título não é para menos, já que o cantor possui diversos hits no repertório, como “Tô me apegando”, “Status” e “Acabou o amor”.

