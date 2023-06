Glovis. SEAAC consegue R$ 3,5 mil de PPR

Os 300 trabalhadores da Glovis Brasil Logística, que operacionaliza

da fábrica da Hyundai, em Piracicaba, aprovaram em assembleia com votação secreta o PPR (Programa de Participação dos Resultados) negociado pelo SEAAC de Americana e Região no valor de R$ 3.524,00. O valor foi distribuído em duas parcelas, sendo que a primeira no valor de R$ 2.650,00 já foi paga aos trabalhadores. O restante, no valor de R$ 874,00 será pago em 31 de janeiro.

“Com relação ao ano passado, conseguimos uma negociação que reajustou o PPR em 7%, índice bem superior a inflação do período, medido pelo INPC. Pelo resultado da assembleia ficou claro que os trabalhadores ficaram satisfeitos com o valor negociado e, principalmente, porque receberam R$ 2.650,00 de forma imediata”, comentou a presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.

Para total transparência do processo, o Sindicato após finalizar as negociações com a empresa, realiza assembleia presencial e com votação secreta. “Os trabalhadores tem total liberdade, através da forma que realizamos a votação, de aprovarem ou não o que foi negociado. E sempre deixamos claro que caso não haja concordância com a proposta apresentada buscamos outras alternativas que atenda os interesses dos trabalhadores”, completou Helena.

