O uso de criptomoedas para pagamento de salários está em

ascensão, com um aumento significativo de 2% para 5% nos últimos seis meses de 2021 e nos primeiros meses de 2022, segundo pesquisa da Deel. A América Latina, incluindo o Brasil, lidera esse movimento, representando dois terços (67%) desse uso. Para auxiliar as empresas nessa transição, soluções como as wallets corporativas da CoinsPaid se tornaram uma ferramenta segura para que as empresas paguem salários em criptos. Com essa opção, os funcionários conseguem efetuar transações mais rápidas e redução de custos associados a intermediários financeiros.

As empresas, principalmente as do setor de tecnologia, estão começando a oferecer a seus funcionários a opção de receber parte ou a totalidade do salário em criptomoedas. Acredita-se que isso não apenas permitirá maior flexibilidade financeira, mas também posicionará a empresa como inovadora e progressista no ambiente corporativo digital. A CoinsPaid, um dos principais ecossistemas de processamento de pagamentos em criptomoedas, já oferece essa possibilidade aos seus funcionários.

“Na CoinsPaid, vemos a opção de receber salários em criptos como algo positivo, pois também oferece proteção contra a alta inflação em alguns países. Além disso, faz parte do compromisso da empresa promover a descentralização financeira e reduzir os custos da folha de pagamento dos funcionários localizados em diferentes países”, afirma Estefano Debernardi, Gerente de Desenvolvimento de Negócios LATAM da CoinsPaid.

Ainda, segundo Estefano, a integração com os sistemas de pagamento existentes nas empresas também facilita o processo de pagamento de salários em cripto.

“Os empregadores podem conectar a wallet corporativa aos seus sistemas de folha de pagamento, automatizando o processo e garantindo a precisão dos pagamentos. Além disso, a capacidade de gerar relatórios e análises detalhadas ajuda as empresas a fornecer aos funcionários uma opção moderna de folha de pagamento, aproveitando com eficiência os benefícios das criptomoedas, além de rastrear e manter registros contábeis adequados”.

Uma das razões para o aumento do uso de criptomoedas como forma de pagamento de salários é a crescente aceitação global dessas moedas com empresas como Tesla e Microsoft já aceitando o Bitcoin como método de pagamento. Além disso, o Bitcoin se tornou a moeda preferida de aproximadamente 64% dos trabalhadores remotos na LATAM, ainda segundo pesquisa da Deel.

Outro motivo são os baixos custos de transação e velocidade ao fazer uma transferência internacional. “As criptomoedas se tornaram uma alternativa rápida e prática de pagar funcionários por evitar longos processos e custos de uma transferência internacional, além de ser um atrativo para empresas ao recrutar talentos em países com alta inflação. Outro ponto que também preciso ressaltar é que hoje já é possível realizar pagamentos em itens de consumo diário e converter facilmente para moedas locais”, comenta Estefano.

A regulamentação é outro fator chave nesse debate. Embora muitos países ainda estejam formulando suas diretrizes em relação às criptos, alguns, como a Suíça, já possuem regulamentações claras que permitem o pagamento de salários em criptomoedas.

No contexto do trabalho remoto no exterior, ainda de acordo com o Gerente de Desenvolvimento de Negócios LATAM da CoinsPaid, as criptomoedas desempenham um papel importante em países da América Latina. A utilização de criptomoedas como forma de pagamento pelos trabalhadores argentinos, por exemplo, que atendem a clientes ou empregadores estrangeiros tem ajudado a superar a desvalorização da moeda local que, historicamente, enfrenta instabilidades. Além disso, as criptomoedas oferecem benefícios como transações instantâneas e globais, permitindo recebimentos rápidos e eficientes, sem as restrições e taxas associadas às transferências bancárias tradicionais.

Ainda segundo Estefano, com a expansão de soluções como a CoinsPaid, mais empresas ao redor do mundo têm a oportunidade de adotar pagamentos em cripto. “Essa forma de pagamento proporciona maior flexibilidade e eficiência nas transações comerciais, e assim, possibilita recrutar talentos de qualquer lugar do mundo. Além disso, as transações ficam registradas no sistema de blockchain, e isso facilita ainda mais a transparência nas operações de uma empresa”, afirma.

Sobre a CoinsPaid

CoinsPaid é um ecossistema de produtos para empresas que fornecem serviços de pagamento em criptomoeda e carteiras de negócios. Permitimos que os clientes operem em todo o mundo, reduzam custos e alcancem novos mercados enquanto usam nossos serviços confiáveis de processamento de criptomoedas. Os clientes da CoinsPaid obtêm suporte técnico confiável e soluções avançadas de processamento que têm um impacto imediato em um produto. O serviço suporta mais de 20 criptomoedas, incluindo BTC, ETH, USDT, LTC e BCH, entre outras. A Coinspaid acredita que pode fazer uma grande mudança no setor de criptomoedas, tornando o processamento acessível para todas as empresas. Para mais informações, visite: www.coinspaid.com

