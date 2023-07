Mata barata: DAE SBO divulga bairros da semana de 10 a 14 de julho

O DAE de Santa Bárbara d’Oeste segue com a operação ‘mata barata’. Na próxima semana, do dia 10 (segunda-feira) ao dia 14 (sexta-feira), das 8 às 16 horas, a ação será realizada nos seguintes bairros: Vila Grego, Vila Brasil, Colina Santa Bárbara, Santa Cecília, Vila Pacheco, Vila Santana, Vila São José, Chácara São José, Santa Cruz, Santa Terezinha, Primavera e Dona Margarida.

A programação está sujeita às alterações por conta de complexidades técnicas e operacionais que surgem durante a execução do serviço.

Medidas preventivas.

Moradores e proprietários de imóveis e terrenos devem se prevenir eliminando entulhos, madeiras, garrafas, mato alto, folhagem, galhos e frestas de muros e paredes; manter o lixo em local adequado e tampado; manter ralos (interno e externo) e caixas de gordura bem vedados, colocar telas em ralos da área externa; checar roupas, toalhas e calçados antes de usar e, lembrando que sapos, lagartos, coruja e gansos se alimentam de escorpiões, importante protegê-los.

Em caso de acidente com escorpiões, procure atendimento médico imediatamente e não realize procedimentos caseiros. Para mais informações e esclarecimentos entre em contato com a Vigilância em Zoonoses pelo telefone 3463-8099. Informações quanto a execução do serviço ligue 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910, atendimento todos os dias, das 6 a meia-noite.

