Crianças de Santa Bárbara terão aula sobre combate à violência doméstica

O Conselho Municipal de Defesa do Direito da Mulher de Santa Bárbara d’Oeste (CMDDM) e Guarda Civil Municipal, vinculada à Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, trabalham na elaboração do projeto de prevenção a violência doméstica “Margarida Vai à Escola”. Pioneiro e inovador, o objetivo é orientar os estudantes nas unidades escolares para detectar os tipos de violência. Neste sábado (1º/7) conselheiras municipais, guardas civis e psicólogos participaram de uma capacitação para formatar o projeto, no Centro de Formação e Capacitação da Guarda.

Estudantes na faixa de 10 a 12 anos serão os primeiros contemplados com as aulas a serem ministradas por integrantes do Conselho e por guardas civis do Programa Anjo da Guarda da Mulher. Projeto semelhante já foi implantado no Distrito Federal e Roraima, além de cidades no Estado de São Paulo. Em Santa Bárbara, o projeto será uma parceria do Conselho com as secretarias de Promoção Social, Segurança de Segurança, Trânsito e Defesa Civil e Educação do Município, amparado na Lei Municipal 3.926/2017 do projeto Anjos da Guarda.

Os quatro temas principais serão direitos humanos, igualdade de gênero, respeito com os colegas e violência doméstica. A intenção é que o conteúdo contemple informações sobre o que é a violência doméstica, os tipos de violência (física, psicológica, moral, sexual e patrimonial), sobre o perfil do agressor, medidas para evitar a violência, estratégias para buscar ajuda e canais de denúncia.

A proposta é que as aulas sejam incluídas na grade curricular da quarta e quinta séries do ensino fundamental e que sejam realizados dois encontros por tema, intercalados com atividades lúdicas, exibição de filmes, além de elaboração de desenhos e textos pelas crianças.

