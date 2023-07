O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, assinou nesta terça-feira (4) convênio com o SESI com a renovação do programa “SESI Atleta do Futuro” no Município. A assinatura ocorreu no Gabinete do Prefeito, firmando um novo convênio que prevê o atendimento de 100 crianças e jovens entre 6 e 17 anos, promovendo a formação e a disseminação da cultura esportiva, de forma gratuita, contribuindo para a garantia do direito de acesso ao esporte de qualidade, para o desenvolvimento do futuro cidadão.

Em Santa Bárbara as atividades já ocorrem no SESI. A partir de agora haverá a ampliação destas para núcleos em estruturas esportivas vinculadas à Prefeitura, como ginásios e centros esportivos municipais.

“O nosso trabalho é oferecer qualidade de vida ao cidadão, em todas as idades. Seja nas atividades da Secretaria de Esportes ou nas aulas da rede municipal de Ensino, oferecemos às crianças e aos jovens o Esporte como uma das ferramentas para a formação de cidadãos e de novos talentos. A parceria com o SESI contribui neste projeto e se soma às outras ações executadas pela Prefeitura, como a implantação de novos espaços, em diversas regiões, para a prática do lazer e das atividades esportivas. Santa Bárbara é referência no Estado de São Paulo e no Brasil”, afirmou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.

Acompanharam também a assinatura do convênio o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, o secretário de Esportes de Santa Bárbara d’Oeste, Vinícius Furlan, a chefe de Gabinete do Prefeito, Patrícia Marques, o diretor do Centro de Atividades “Américo Emílio Romi”, Pedro Luiz Caliari, a coordenadora de Qualidade de Vida do SESI, Lilian Godoy, e o coordenador de Relações com a Indústria e Comunidade, Mateus Mendes Xavier.

Esporte e Qualidade de Vida: referências em Santa Bárbara

Também neste ano, Santa Bárbara d’Oeste foi um dos 10 municípios selecionados para o projeto-piloto do programa “São Paulo Olímpico”, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que tem o objetivo de descobrir novos talentos na rede de ensino, investindo em estrutura e capacitação de profissionais da área esportiva. As ações são divididas em três etapas. A primeira consiste na iniciação esportiva para alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Aqueles que se destacarem serão encaminhados a Centros de Formação Esportiva a partir do 6º ano. Posteriormente, poderão ser encaminhados para o treinamento de alto desempenho.

Além das atividades em estruturas esportivas, em Santa Bárbara d’Oeste o cidadão tem à disposição dezenas de Áreas de Bem-Estar e Qualidade de Vida em diversas regiões. A transformação e revitalização de áreas degradadas oferece espaços próximos às residências para que a prática esportiva seja uma aliada na luta em prevenir e minimizar as doenças ligadas ao sedentarismo, estimulando a adoção de um estilo de vida saudável.

