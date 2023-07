Tikinho TK reivindica construção de nova UBS no Jardim Pântano

O vereador Elton Cezaretti, o Tikinho TK (PSD), sugere à Administração Municipal, por meio da Indicação nº 2.023/2023, que providencie a construção de uma nova UBS na praça Hélio Turati, localizada entre as ruas do Cromo e Caetano Sartori, no bairro Jardim Pântano.

Na Justificativa da propositura, o parlamentar explica que foi procurado por moradores afirmando que nesta praça existe um espaço muito grande e ocioso e o bairro não comporta mais a UBS que ali existe. “Portanto, seria de grande importância uma nova UBS no bairro, que vem crescendo com novos loteamentos e prédios”, afirma TK.

