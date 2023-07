Empresa de madeira plástica se instala em Americana com geração de 70 empregos

Um empresa de madeira plástica anunciou, nesta terça-feira, a instalação em Americana. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu a visita do representante da empresa In Brasil, Marco Adriani Sterle, que fez o anúncio. O empreendimento deve gerar, ao ser instalada, cerca de 70 empregos diretos.

Na primeira etapa do projeto, serão investidos R$ 42 milhões para instalação da fábrica no Complexo Industrial Fibra. Até o final de 2023, será iniciada a instalação da fábrica, que prevê reciclar até seis mil toneladas de rejeitos plásticos por mês, superando a planta de União de Vitória (PR), que hoje recicla três mil toneladas por mês.

Todo o material gerado na reciclagem será enviado para o estado do Paraná para ser transformado em madeira plástica.

“Estamos muito felizes com a vinda de mais uma empresa para Americana, contribuindo para o desenvolvimento e para o aquecimento do mercado de trabalho. A instalação da In Brasil comprova, ainda, que temos a capacidade de receber projetos inovadores e vocação para as novas tecnologias”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

“O plano está em andamento. Neste momento, estão sendo providenciados contratos de locação do espaço industrial, transferência de funcionários das áreas de vendas, marketing e logística para Americana. Tínhamos o plano de instalar uma planta no interior de São Paulo e, por questões logísticas, outras cidades aqui da região se apresentavam como as melhores opções. Mas devido ao excelente trabalho desenvolvido pela gestão do prefeito Chico Sardelli, resolvemos instalar a fábrica em Americana”, esclareceu Sterle.

Além disso, será implantada uma “Escola de Negócios”, que atuará na formação dos clientes em todas as especialidades para projeto e venda dos produtos.

“A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem dado todo o suporte necessário para a vinda da empresa para a cidade. Estamos muito confiantes que aqui a empresa encontrará o ambiente necessário não só para a implantação que já está em curso, mas também para uma possível expansão dos negócios”, avaliou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

In Brasil – É uma indústria paranaense que produz madeira plástica. Ela desenvolveu tecnologia própria de reciclagem de plásticos complexos, que são aqueles plásticos não convencionais e que outras empresas não conseguem reciclar, tirando-os do destino dos aterros industriais e transformando-os em produtos de luxo.

A empresa vende seus produtos através de uma rede de distribuição própria em todo o Brasil e é muito conhecida pelos playgrounds coloridos, bancos de jardim e decks de piscinas. E possui também redes de distribuição no Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e México, além dos Estados Unidos.

