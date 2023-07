O vereador de Santa Bárbara d’Oeste Felipe Corá (Patriota) foi condenado, nesta segunda-feira (3), a pagar multa de R$ 16 mil à vereadora Esther Moraes (PL), por danos morais.



Em uma sessão na Câmara em novembro do ano passado, durante discussão, Corá pediu para que Esther “latisse mais” e “continuasse latindo”, além de fazer gestos de latido com as mãos. Ainda, o parlamentar disse para que Esther “se reduzisse à própria insignificância”. Na época, Corá reconheceu a gravidade de suas palavras e chegou a gravar um vídeo pedindo desculpas à colega.

Além da multa, Corá também deverá publicar em suas redes sociais (Instagram e Facebook) uma retratação pública dirigida à vereadora, que deverá ser mantida por pelo menos 30 dias ininterruptos. A sentença foi dada pelo juiz Tales Novaes Francis Dicler.

Em um caso semelhante, Corá também foi condenado a pagar indenização à vereadora Professora Juliana (PT), de Americana, após dizer que ela deveria “lavar a boca com ácido sulfúrico”.

O caso também foi denunciado por Esther à Comissão de Ética da Câmara, presidida pelo vereador Reinaldo Casimiro (Podemos). O caso foi arquivado sem sequer ter ouvido os envolvidos ou qualquer investigação.

Felipe Corá afirmou que não irá se manifestar em relação à sentença.