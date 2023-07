7 de julho Dia Mundial do Chocolate e a Evino, e-commerce de vinhos

da América Latina,selecionou dois rótulos indicados pelo o sommelier da marca, Vinícius Santiago, para celebrar a data, e harmonizar com o doce.

Combinar vinhos com pratos como pasta, cordeiro, frutos do mar, é um conhecimento que chefs e sommeliers usam para expandir os sabores do prato e do vinho, realçando elementos por meio dos sentidos como olfato e paladar. Sobremesas, no entanto, estão sempre acompanhadas de outros tipos de bebidas.

Segundo o especialista, a experiência de prova do chocolate, ou de uma sobremesa, pode ficar ainda melhor com um alguns tipos de vinho, como o fortificado, por exemplo: “Vinhos do Porto e fortificados doces combinam com chocolates porque alimentos doces harmonizam melhor com vinhos com o nível de doçura similar, e a intensidade de sabor dos chocolates pede uma bebida igualmente intensa na harmonização.” – explica Vinícius.

O Domaine de la Rectorie – um estilo de vinho fortificado com grande quantidade de açúcar natural, proveniente das próprias uvas é aromático e surpreende com notas de cereja, ameixa e amora em compota, além de leves toques de cacau. Elaborado com as castas Grenache Noir e Carignan na tradicional propriedade Domaine de La Rectorie, é um exemplar que passou por uma breve maturação em tanques de aço inox, e pode ser consumido ainda jovem ou guardado por décadas.

Outra indicação para o Dia do Chocolate é o Barolo Chinato, um vinho fortificado e aromatizado, que apresenta notas intensas de flores, casca de laranja e especiarias, tem caráter intenso, concentrado e com final doce. Após amadurecimento, ele recebe a adição de ervas aromáticas, álcool e açúcar, e estagia por pelo menos mais um ano em barris de carvalho, criando um líquido único e bastante distinto do Barolo tradicional.

E para aproveitar, neste inverno a Evino vai encher cinco milhões de taças e está com promoções imperdíveis no site e nas lojas. Todo dia, uma novidade diferente na campanha Evinômetro, que fica no ar até 31 de julho. A cada meta batida no termômetro, a marca vai desbloquear prêmios no site, no app e nas lojas. E ainda, compras acima de 300 reais, ganham um vinho da roleta. Para mais informações acesse www.evino.com.br