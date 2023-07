Atentado? Homem detido com coquetéis molotov

Atentado? Um homem foi detido com coquetéis molotov em Americana.

A Polícia Militar deteve o suspeito que estava com duas garrafas do material explosivo no sábado (1º). O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) precisou negociar com o suspeito para ele se render.

O caso aconteceu por volta das 22h e o homem foi parado na altura da rua Armando Alves, região do Parque Gramado. No local, a PM encontrou o homem visivelmente alterado com duas garrafas de coquetel molotov- espécie de bomba caseira muito usada em conflitos de rua por manifestantes.

Dada a criticidade da situação, outras equipes foram até o local para dar apoio a ocorrência, incluindo viaturas do Corpo de Bombeiros. Antes da abordagem, as equipes se prepararam para uma possível intervenção, caso o suspeito acionasse os coquetéis.

Logo depois, policiais da Força Tática falaram com o rapaz e o convenceram a entregar as garrafas e um galão de gasolina.

No entanto, quando a polícia disse que ia acompanhar o suspeito até um hospital, ele se irritou novamente. O homem se trancou em casa e pegou facas e barras de ferro, ameaçando atacar a polícia ou mesmo se auto mutilar.

Após policialpadrao.com.br

FAÇA PARTE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP