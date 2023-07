Veja 900 vagas em todo Brasil. Home office e mais

900 vagas. Empresas e startups de várias regiões do Brasil

buscam profissionais interessados em trabalhar com tecnologia e programação, marketing, administração, finanças, estratégia comercial, turismo, logística, RH, atendimento de caixa, gerente, atendente de loja, e saneamento – há vagas para Pessoas com Deficiência, para o público 50+, e afirmativas para mulheres. São mais de 900 oportunidades para atuar nos modelos híbrido, remoto e presencial, em todos os níveis de experiência. Para os estudantes, a Andrade Gutierrez anuncia a edição do segundo semestre do Programa de Estágio 2023, com 18 vagas presenciais para os escritórios de São Paulo e Belo Horizonte. Confira:

A Contabilizei, maior escritório de contabilidade do país e líder em abertura de empresas, está com 60 vagas abertas, nos modelos presencial, híbrido e remoto, para efetivo e aprendiz. São oportunidades para múltiplas áreas, como administrativa, marketing, tecnologia, atendimento, produto, fiscal, contabilidade, comercial, entre outros. Formada por mais de 1.000 colaboradores, a startup reúne profissionais que atuam em Curitiba (PR) e São Paulo (SP), assim como nas mais variadas localidades do país. Todas as vagas respeitam a diversidade, valorizam a pluralidade e promovem a inclusão, independentemente da identidade de gênero, orientação sexual, origem, raça, etnia, condição social ou deficiência. Mais informações sobre as vagas disponíveis nos links abaixo: Carreiras Tech (https://contabilizeicarreiratech.gupy.io/) e Geral (https://contabilizei.gupy.io/) .

A Celcoin, infratech financeira, está com 24 vagas abertas para São Paulo (Barueri) e Minas Gerais (Belo Horizonte), sendo algumas em modelo híbrido. Há oportunidades para redator e estrategista de conteúdo pleno; analista de SEO & Inbound Jr; analista contábil; coordenador de prevenção a fraude; entre outras. Os interessados devem se cadastrar aqui: https://celcoin.gupy.io/

LEIA: Mais 567 empregos gerados em Santa Bárbara

A Voke, líder nacional em locação de Hardware pelo modelo As a Service (HaaS), está com 15 vagas abertas em diversas localidades. Há oportunidades para supervisor em infraestrutura de TI; técnico de suporte Jr; analista financeiro; analista jurídico; Jovem Aprendiz; dentre outras. As inscrições podem ser feitas no site https://agasus.gupy.io/

A FlyBy Viagens, empresa de venda de passagens aéreas na classe executiva com descontos de até 60%, está com 26 vagas para São Paulo. Há oportunidades para consultores de vendas e de hotéis, auxiliar contábil, emissores de passagens aéreas e assistente de atendimento VIP. Os interessados devem enviar o currículo para: rh@viagensflyby.com.

O M&P Group, uma das principais holdings de mídia e inovação do país, está com 17 vagas abertas em suas startups, para atuação em diversas localidades do Brasil. As oportunidades no One Big Media Group são para Content Manager e Assistente de Produção. Na nScreen, as vagas são para DevOps Sênior e Desenvolvedor .Net Sênior. Na Oinc Filmes, há uma vaga para Designer Gráfico. As empresas do Grupo também estão com seleção para estagiários. Os interessados podem se cadastrar nos links (https://1bigmedia.gupy.io/, https://emotionstudios.gupy.io/, https://oincfilmes.gupy.io/ e https://nscreen.gupy.io/).

Criado há 16 anos, a partir da agência de publicidade Mene & Portella, o M&P Group possui mais de 14 empresas especializadas no mercado de criação, produção, distribuição e proteção de conteúdo; gerenciamento de canais e de perfis de influenciadores e creators, com atenção especial à profissionalização, audiência e relevância digital. O M&P Group é formado por Mene Portella Publicidade, One Big Media Group, Oinc Filmes, 4Equity – Media Ventures , OnMovie, Trakto, ShowKase, nScreen, Bossanova Investimentos, entre outras empresas.

A Viveo, ecossistema que reúne empresas especialistas que atuam desde a fabricação de produtos e distribuição de materiais e medicamentos até a gestão de estoque e serviços para seus clientes e consumidores finais, está com mais de 250 vagas abertas para diversas cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Brasília, Pernambuco e Tocantins. As oportunidades vão desde assistentes, auxiliares e ajudantes a Operador de Logística e estão abertas para todos os perfis de profissionais, inclusive pessoas com deficiência (PCD). Para se candidatar é necessário residir na cidade de atuação da vaga ou nas proximidades. As inscrições podem ser feitas nos seguintes links: Gupy, Site RH e LinkedIn.

O Grupo Zelo, uma das principais empresas de serviços funerários do país, está com mais de 180 vagas abertas em diversos estados. A empresa conta com mais de 300 unidades de serviços e atendimento, espalhadas por 14 estados brasileiros e no Distrito Federal. As oportunidades para se juntar ao time de 3 mil funcionários do Grupo contemplam profissionais com perfis diversos, desde estudantes até cargos de gerência. Entre as áreas de atuação estão vagas administrativas, de RH, de vendas, tecnologia e na operação. Todas as vagas são elegíveis para Pessoas com Deficiência (PcDs). Os interessados podem acessar o site para conferir os cargos e localidades disponíveis: https://grupozelo.pandape.infojobs.com.br/

A Águas do Rio está com 250 vagas de emprego abertas no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e São Gonçalo. Entre as vagas oferecidas estão as de atendente de loja, agentes comercial e de saneamento. Os interessados podem se cadastrar pelo link https://aegea.gupy.io/. Com o objetivo de valorizar a diversidade entre seus profissionais, todas as vagas da empresa estão disponíveis para pessoas com deficiência (PCD), que possuem um Banco de Talentos exclusivo (https://aegea.gupy.io/jobs/4095946) para concorrer às vagas atuais e futuras, de acordo com perfil e experiência.

A edtech Gran está com vagas em diferentes áreas nas modalidades presencial, em Brasília, e remota. Há vagas para os cargos de Gerente de Sucesso do Aluno e Product Manager, de nível médio, e para as áreas de Audiovisual, Engenharia de Cloud e Vendas, de nível superior. Considerada uma das companhias mais inovadoras da América Latina, o Gran também foi eleito como uma das Melhores Empresas para se Trabalhar no Centro-Oeste em ranking do Great Place to Work (GPTW). Todas as oportunidades estão disponíveis em: https://vemsergran.gupy.io/.

A Ultracargo, empresa que faz parte do Grupo Ultra e é líder no setor de armazenagem de granéis líquidos do Brasil, está com sete vagas abertas em seu Portal do Candidato, sendo quatro delas para o Porto de Santos (SP), duas para a matriz (SP) e uma para o Porto de Suape (PE). Além disso, a empresa acaba de abrir um banco de vagas afirmativo destinado exclusivamente para mulheres que buscam ingressar em cargos operacionais. O objetivo é aumentar a participação feminina nos terminais localizados nos Portos de Santos (SP), Suape (PE), Aratu (BA) e Vila do Conde (PA). Inscrições pelo site bit.ly/3nKQ2nr e pela página da Ultracargo no Linkedin.

A Andrade Gutierrez está com inscrições abertas para a edição do segundo semestre do Programa de Estágio 2023. São 18 vagas no total, sendo 13 para o escritório de São Paulo e cinco para Belo Horizonte. O estágio é presencial, com carga horária de 30 horas semanais (6 horas diárias), e bolsa auxílio inicial de R$1.900,00. Os candidatos precisam ter a conclusão da graduação prevista para dezembro de 2024 ou julho de 2025. Podem se candidatar estudantes dos cursos de Administração, Comércio Exterior, Publicidade e Propaganda, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharias Civil, de Minas, de Produção, Elétrica, Mecânica, Ambiental e de Planejamento, e Relações Internacionais. As inscrições vão até o dia 10/07 no site.

A Construtora Tenda, uma das maiores empresas de habitação popular do país, está com 77 vagas distribuídas pelos estados de São Paulo, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, nas áreas de vendas, finanças, RH, marketing e operacional (obra). Para se cadastrar, basta se cadastrar na plataforma Gupy da Tenda. A empresa também está com Programa de Estágio em Obras, para estudantes do curso de graduação em engenharia civil, a partir do 7° semestre. São 26 vagas em São Paulo (SP), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO) e Fortaleza (CE), com bolsa auxílio de R$ 1400. Inscrições em: https://estagiodeobratenda.gupy.io/

Ipiranga inicia inscrições para seu programa de estágio

Por meio do “Ipiranga Talent”, empresa estimula a formação de jovens talentos e a diversidade, com 50% das vagas para pessoas pretas e pardas.

A Ipiranga inicia o segundo ciclo de inscrições em 2023 do seu programa de estágio, o Ipiranga Talent, a partir desta quinta-feira (22). É preciso estar cursando nível superior em qualquer área (bacharel, licenciatura ou tecnólogo) e ter formação prevista entre janeiro de 2024 e agosto de 2025. As inscrições devem ser realizadas por meio deste link.

O objetivo do programa é estimular e formar talentos para a empresa, além de promover mais diversidade, seguindo uma série de outras práticas com foco na pluralidade corporativa, já em andamento. Como ação afirmativa, serão destinadas 50% das vagas para pessoas pretas e pardas.

“Promover a diversidade significa ampliar nossa expertise nesse tema, fortalecer a perspectiva de troca de conhecimento e interagir com diferentes experiências e culturas. Tudo isso é essencial para o desenvolvimento de novas ideias e potenciais negócios em um momento que nossa indústria busca crescer de forma cada vez mais sustentável. Seguimos aprendendo e nos aperfeiçoando nessa jornada”, analisa Luciana Domagala, vice-presidente de Pessoas e Sustentabilidade da Ipiranga.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento