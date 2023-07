Mais 567 empregos gerados em Santa Bárbara

Mais 567 empregos com carteira assinada foram gerados

em Santa Bárbara d’Oeste durante o mês de maio, de acordo com dados oficiais do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), órgão vinculado ao Governo Federal. Na análise mensal, o Município teve o melhor desempenho entre as cidades da região.



No acumulado do ano, 1.964 empregos foram gerados entre janeiro e maio, enquanto na análise dos últimos 12 meses (junho de 2022 a maio de 2023) foram gerados 1.547 empregos.

Casa do Artesão de Santa Bárbara realiza mutirão de oficinas neste sábado (1º)

O “Café com Arte”, mutirão de oficinas gratuitas de artesanato de diversas técnicas, acontecerá neste sábado (1º) na Casa do Artesão “Roldão de Oliveira”. A ação será das 9 às 15 horas e oferecida pelos artesãos credenciados do espaço.

As inscrições seguem abertas presencialmente na Casa do Artesão (Rua João Lino, 362, no Centro), de terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas, ou no próprio sábado (1º), dia das oficinas, comprando o kit do material do próprio artesão.

Ao todo serão 60 vagas em sete oficinas, contemplando as técnicas de macramê, costura artística, crochê, montagem de fitas, montagem e Amigurumi. A compra dos kits para as aulas é opcional.

Confira detalhes das oficinas:

Artesã oficineira: Edma de Souza

Peça Artesanal que será ensinada: Filtro dos Sonhos

Técnica Artesanal: Macramê

Horário da oficina: 9 às 11 horas

Nível de Aprendizagem: Iniciante

Kit de materiais para aula: R$ 10

Artesão Oficineiro: Sergio Fronza

Peça artesanal que será ensinada: Boneca Belinha

Técnica artesanal: Costura Artística

Horário da Oficina: 9 às 11 horas

Nível de aprendizagem: Intermediário

Kit de materiais para aula: R$ 15

Artesã Oficineira: Marisa Yukiko

Peça artesanal que será ensinada: Touca Infantil

Técnica artesanal: Crochê

Horário da Oficina: 10 às 12 horas

Nível de aprendizagem: Intermediário

Kit de materiais para aula: R$ 15

Artesã Oficineira: Silvaneide Ferreira Souza

Peça artesanal que será ensinada: Laço Amora

Técnica artesanal: Montagem de Fitas

Horário da Oficina: 10 às 12 horas

Nível de aprendizagem: Iniciante

Kit de materiais para aula: R$ 10

Artesã Oficineira: Jenifer Rodrigues

Peça artesanal que será ensinada: Colar Infantil

Técnica artesanal: Montagem

Horário da Oficina: 13 às 14 horas

Nível de aprendizagem: Iniciante

Kit de materiais para aula: R$ 10

Artesã Oficineira: Suzana Chiquetto

Peça artesanal que será ensinada: Chaveiro do Mickey

Técnica artesanal: Amigurumi

Horário da Oficina: 13 às 15 horas

Nível de aprendizagem: Intermediário

Kit de materiais para aula (obrigatório): R$ 10

Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato pelos telefones (19) 3464-9424 e (19) 3455.7000 ou pelo e-mail casadoartesao@santabarbara.sp.gov.br, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

