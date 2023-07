Uma colisão entre um Chevrolet Corsa e um Honda Fit ocorrido na madrugada deste domingo (2) na Avenida Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste, deixou quatro feridos, sendo três adultos e uma criança.

O acidente aconteceu nas proximidades do Vilma Multimall. O Honda Fit foi atingido na traseira e o Corsa ficou destruído. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas e serão apuradas pela polícia.

A mãe da criança foi socorrida em estado grave, de acordo com a Polícia Militar. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, Hospital Unimed e Hospital São Francisco.

A identidade das vítimas não foi revelada.

Foto Americana em Foco