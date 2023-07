Eliel faz balanço do 1o semestre

Vereador campeão em PLs em SB, Eliel Miranda fez um balanço

de seu mandato neste 1o semestre a pedido do NM. Ele exalta os projetos de lei apresentados e fala um pouco do futuro da cidade. ‘Queridinho’ do presidente do partido Gilberto Kassab, o novato deve ter seu nome testado para prefeito no ano que vem.

Abaixo a avaliação feita a pedidos.

O nosso mandato produziu inúmeros projetos, sendo que muitos se transformaram em leis importantes na cidade. Propusemos diversas investigações importantes, como a CEI do Servidores, que garantiu a igualdade na disputa entre os chefes e subordinados pela promoção na carreira. Temos mantido um contato diário com os nossos munícipes. A nossa luta na segurança, na saúde e na educação tem sido com grande energia e trazido excelentes resultados. Presto contas todos os dias do mandato e estou feliz com o trabalho do nosso gabinete. Avalio o meu mandato como um ótimo mandato a serviço do povo barbarense.

