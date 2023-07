Pipas Brochi quer lei mais dura pra linha cortante

As pipas e a lei, dura ou branda?

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), reuniu-se nesta quarta-feira (5) com o advogado Antônio Carlos Rogano para discutir o aprimoramento nas leis e endurecer a proibição de materiais cortantes em pipas.

No domingo (2), Rogano foi atingido por uma linha enquanto trafegava com sua motocicleta na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Mesmo a linha não tendo cerol, o advogado perdeu grande quantidade de sangue e teve o ferimento suturado com 40 pontos no rosto.

Durante a reunião, Brochi lembrou que está em vigor no município a lei nº 6.284/2019, que instituiu a semana de conscientização e combate ao uso de cerol, e a lei nº 6.309/2019, que proíbe a comercialização de materiais cortantes em pipas.

O parlamentar informou que pretende propor um projeto de lei que amplia a semana para Mês de Conscientização e alterar a lei proibindo a venda materiais como nylon e “linha chilena”. “É importante endurecermos a legislação e atualizar os instrumentos de combate a essa prática”, comentou.

“Infelizmente até pela internet as pessoas conseguem compras materiais cortantes”, lamentou Antônio Rogano. Mês de férias escolares, julho é o período em que situações do tipo mais ocorrem. Brochi informou ainda que está em contato com Guarda Municipal de Americana e a Polícia Militar Rodoviária para tratar do assunto.

