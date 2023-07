Pilote um carro de rally por menos de R$ 90

Carro de rally por menos de R$ 90

Focada em atrair 25 mil visitantes neste mês de julho, a Super Carros acaba de anunciar uma promoção arrebatadora: o turista que quiser passear de Mitsubishi Lancer EVO, um dos automóveis mais afamados mundialmente nas provas de rally, vai pagar somente R$ 89,90 para pilotar o esportivo japonês. A promoção adota o mesmo valor tradicionalmente cobrado para passeios como carona e dura até o final do mês de julho.

Conhecida em todo o país por realizar os sonhos dos apaixonados por automóveis esportivos ao realizar locações de test drive turístico, a Super Carros já efetuou milhares de passeio pelas serras gaúchas com turistas aficionados pelo veículo. A locação do Lancer Evolution X custa habitualmente R$ 170. As reservas para o pagamento promocional podem ser feitas antecipadamente pelo site www.supercarros.com.br, com boleto bancário, PIX ou no cartão de crédito, dividido em 3 vezes iguais ou em até 12 parcelas, com pequeno acréscimo de juros.

O Lancer EVO possui motor 2.0 turbo de 295 cv e tração permanente nas quatro rodas. É um autêntico carro de rally homologado para ser usado nas ruas. “É um sedã que proporciona acelerações e retomadas incríveis, justamente para adequá-lo ao perfil das provas de rally. Ele freia muito bem e tem um rendimento extremamente agudo nas saídas de curvas, fruto da tração nas quatro rodas e do torque de 41,5 kgfm”, explica André Goettert, diretor da Super Carros.

Com câmbio semiautomático de 6 velocidades e aletas de trocas atrás do volante, ele é servido por suspensão independente nas quatro rodas, com destaque para o sistema multilink na traseira. Os freios têm a assinatura da Brembo, que é referência mundial nesses sistemas. O modelo é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 6 segundos e ultrapassar a marca de 240 km/h.

Benefícios do uso de canabidiol para atletas

Sem contar esse Lancer, a Super Carros possui uma frota mais de 30 modelos, entre exemplares Lamborghini, Porsche, Tesla, Dodge Challenger, BMW M3 e M4, Nissan GTR e Chevrolet Corvette e Camaro, Ford Mustang, além de uma frota de cinco exemplares de Ferrari. O cliente tem a opção de realizar passeios de carona ou ao volante, além de registrar tudo com fotos. O Drive Experience oferecido pela empresa é realizado na rodovia Gramado-Canela, na serra gaúcha.

Fundado em 2009, a empresa foi pensada especialmente para aqueles que são apaixonados por automóveis. Atualmente, a marca conta com o Salão Super Carros de Gramado, RS, que inclui a generosa “frota” de Drive Experience, instalada em um espaço de 2.400m². Possui diversas outras atrações: centro de simuladores, jogos, cinema 9D, lojas motorsport, cafeteria, entre outros.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento