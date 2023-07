Advogado tem rosto cortado por linha de pipa

O advogado Antonio Carlos Rogano, 54,

foi atingido por uma linha de pipa, sem cerol, na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, por volta das 17h deste domingo (2). Ele levou 40 pontos na região dos supercílios. Rogano pilotava sua motocicleta de Piracicaba em sentido à Rodovia Anhanguera, quando a linha entrou pela viseira do capacete.

“Na oportunidade fiquei com medo de parar e não ter atendimento médico urgente. Então, continuei pilotando até o Hospital Municipal de Americana. Minha esposa que estava na garupa ligou para alguns amigos que me pegaram no Hospital Municipal e me levaram para o Hospital da Unimed, onde fui atendido. Tive corte profundo na testa que chegou até o osso. Foram mais de 40 pontos. Jorrou muito sangue”, disse Rogano.

