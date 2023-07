Desafios e soluções para os apartamentos pequenos

Com apenas 28m², o layout compacto fez com que a arquiteta Cristiane Schiavoni investisse no conceito de multifuncionalidade. No projeto, o dormitório se transforma em um espaço multiuso, onde a moradora e seus convidados podem sentar-se na cama para ver TV ou conversar | Foto: Carlos Piratininga

Há quem diga que, atualmente, 30 m² é sim uma metragem interessante de um imóvel para se morar. Entre os adeptos dessa tendência no mercado imobiliário brasileiro, grande parcela é representada por jovens que começam uma vida a solo ou que buscam esses ‘micro apartamentos’ a fim de otimizar tempo na agenda de compromissos e economizar nas despesas mensais. De acordo com a arquiteta Cristiane Schiavoni, à frente do escritório que leva seu nome, esse panorama está conectado com uma mudança comportamental, principalmente da geração Z, e um perceptível número de famílias reduzidas. “Viver em um apartamento pequeno implica em uma visão mais prática no perfil de estilo das pessoas. Não ser um acumulador é uma das prerrogativas e saber que é possível adotar um way of life mais enxuto e não perder o conforto”, analisa.

De acordo com ela, muito além de focar na decoração em si, o estudo da planta e os anseios de cada morador são imprescindíveis para a realização de um projeto eficiente que atenda as demandas e que, sobretudo, expresse um atmosfera aconchegante, elegante e com o jeito único que cada pessoa tem. “Essas transformações exprimem a essência que temos em nos adaptar e abrem espaço para o novo mundo e estilo de arquitetura que estamos vivendo”, enfatiza.

Ao projetar, recentemente, um apto estúdio com apenas 28 m², ela detalha o processo cuidadoso e as respostas que encontrou para um melhor aproveitamento dos espaços. Acompanhe!

Ambientes interligados e multifuncionais

Se a tendência de integração dos espaços já se efetivou em apartamentos maiores, essa leitura também se adequa como uma luva nos aptos compactos. Com a ligação entre os ambientes e sem a existência de divisões com paredes, sala de estar, cozinha e até mesmo varanda gourmet podem parecer maiores do que são realizados. Para Cristiane, não há uma regra, mas essa percepção abre muitas possibilidades.