Perfil Falso da Netflix inspira dicas para se proteger

A plataforma de streaming Netflix lançou a série “Perfil Falso”

que aborda os perigos por trás de perfis falsos em sites de relacionamento. Apesar de ser uma ficção, também acontece na vida real e para ajudar a se proteger de pessoas que podem comprometer sua privacidade e segurança, o especialista em relacionamentos do site sugar Caio Bittencourt, dá dicas.

A popularidade das plataformas de relacionamento online tem crescido, proporcionando novas oportunidades para conhecer pessoas. Porém, também oferece perigos. Em um site de relacionamento, principalmente sugar é preciso tomar cuidado com os falsos Salt Daddies – homens que se passam por ricos mas na verdade não são, apenas se aproveitando da situação. Para se proteger é importante seguir alguns passos:



1.Faça chamadas de áudio e vídeo

Uma das principais formas de se proteger é garantindo que a pessoa por trás da tela é real. Então para isso, crie aquele clima para uma chamada de vídeo, tenha certeza que ela existe. Caso você não sinta confiança, ou sinta que a pessoa do outro lado esteja faltando com a verdade, não pague para ver. Não vá ao encontro dela.

2.Marque um encontro em um lugar público e monitorado

Marque sempre seus encontros em um local que seja público, que você conheça bem e que se possível seja monitorado com câmeras. Quanto mais você conhecer do local que você está indo, melhor. Shoppings, restaurantes, locais bem movimentados, etc. Evite ir para aquela fazenda mais longe, para a casa da pessoa ou casa de amigos dessa pessoa em um primeiro encontro.

3.Avise seus amigos sobre seu encontro

Avise pessoas próximas, amigos ou familiares. Passe todas as informações que você tiver sobre quem você está encontrando e os detalhes do local. É melhor que alguém saiba e possa ser o seu refúgio caso você precise, do que acabar ficando na mão.

4.Analise se as informações que o parceiro passou são verdadeiras

Alguns perfis são chamados de “fakes”, que é quando utilizam fotos e informações falsas, criando um perfil com fotos chamativas e informações que agradam de maneira geral. Por isso é importante conferir as datas das publicações e os comentários, pois se forem muito recentes e sempre os meus “amigos” é hora de desconfiar.

5.Siga a sua intuição

Feeling, às vezes pode parecer que não, mas ele é muito importante e pode te dizer tudo o que você precisa saber. Se você não se sentir confiante e confortável com o encontro, desista. Não vale ir ao encontro de uma pessoa desconhecida que não te passa confiança.

Ao seguir essas dicas, os usuários poderão tomar medidas proativas para garantir sua segurança e proteger sua privacidade em sites de relacionamento. MeuPatrocínio

Especialista em tantra, Márcia Carvalho diz que a terapia melhora orgasmo

Quebrando tabus e difundindo novos conceitos de cura, a especialista em terapia tântrica Márcia Carvalho é procurada por famosos e anônimos que buscam mais prazer e autoconhecimento do corpo. Ex-policial militar em Santa Catarina, ela deixou a farda para estudar e se dedicar à técnica. Ela inclusive encontrou no tantra uma forma de se curar de problemas de sexualidade e do abuso que sofreu na adolescência.

“O tantra ajuda a melhorar o orgasmo e curar disfunções, tanto no homem quanto na mulher. A massagem por si só induz a pessoa a descobrir e aceitar o próprio corpo, ajuda a liberar zonas de prazer utilizando técnicas de relaxamento, respiração, movimentos corporais e até de respiração. O tantra é o equilíbrio de energias. É uma técnica milagrosa e transformadora”, garante.

Ao contrário do que muitos ainda pensam, a massagem tântrica não está ligada a sexo ou pegação, por exemplo. “A terapia não traz o ato sexual em si, mas o autoconhecimento do corpo para descobrir novos pontos de prazer além dos órgãos genitais. A terapia vai muito além desse conceito que as pessoas têm. Estamos falando de sensualidade, relaxamento e consciência corporal e não em sexo propriamente dito”.

Nas redes sociais, polemizou ao revelar que a maioria das mulheres que a procuram nunca tiveram um orgasmo de verdade. E depois da terapia, livres de amarras e mais conscientes de seus corpos, conseguem chegar ao prazer absoluto em pouco tempo. Já os homens, conseguem se livrar da ejaculação precoce em poucas sessões, tendo um controle maior do próprio corpo.

