Lei Paulo Gustavo apresentada no TM Americana

A Lei Paulo Gustavo será apresentada a artistas

de Americana esta quarta-feira em audiência no Teatro Municipal Lulu Benencase.

📣 Convite para os artistas, gestores e produtores culturais de Americana!

📑 A Audiência Pública sobre os recursos da Lei Paulo Gustavo abordará as demandas do setor na cidade, em especial do audiovisual.

São 3,8 milhões de reais, o maior repasse da história dedicado ao setor cultural, para 27 estados e 5.570 municípios. Para Americana são 1,9 milhões de reais de recursos federais para apoiar projetos de cinema, capacitações, festivais, mostras, entre outras ações culturais.

A audiência acontece no Teatro Municipal, dia 28 de junho, às 19h.

