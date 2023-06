Zilu surge com namorado no niver do neto

Zilu Camargo de namorado novo

A ex-esposa de Zezé Di Camargo, acabou pegando seus fãs e amigos de surpresa ao dar entrada em uma unidade de saúde, nesta madrugada de quinta-feira, 15 de junho. No entanto, após a internação, a artista foi fotografada pelos paparazzis na noite de hoje, na festinha de aniversário do seu neto, João Francisco, filho de Wanessa com Marcus Buaiz.

Dessa forma, para quem pensava que ela ficaria de repouso em casa se enganou, Zilu Camargo mostrou que é vovó babona e surgiu na festinha do seu neto com um look modesto e chamou atenção ao surgir acompanhada pelo namorado, Antonio Casagrande, com quem chegou agarradinha.

Em suma, a beldade ainda chegou a falar com a imprensa e rapidamente explicou que a sua internação não foi por nada ‘grave’ e que estava muito bem.

Menopausa: quebrar o tabu para encontrar o alívio

A menopausa é uma fase natural da vida das mulheres, que marca a transição do período reprodutivo para o não reprodutivo. Essa passagem pode ser mais ou menos difícil, a depender da pessoa e dos cuidados. Um assunto ainda pouco explorado entre na sociedade, mas que vem ganhando luz com casos de mulheres famosas que têm relatado essa vivência de forma franca e aberta, na imprensa e nas redes sociais.

Recentemente, a atriz Luana Piovani abriu o jogo sobre os desconfortos que tem enfrentado, chamando a atenção para um tema que ainda é rodeado de tabus e desconhecimento. A atriz, de 46 anos, contou no final do ano passado que estava entrando na menopausa e afirmou em seu Instagram que iria dividir o que estava vivendo para ajudar mais mulheres que pudessem estar vivendo o mesmo. Recentemente, Luana voltou a falar do assunto em sua rede social e destacou entre os sintomas sentidos zumbido no ouvido e falta de memória.

Para nos ajudar a compreender melhor esse momento, conversamos com a Dra. Natacha Machado, ginecologista e diretora médica da Plenapausa, femtech especializada em soluções para a saúde da mulher madura.

Sintomas Comuns da Menopausa

A menopausa traz consigo uma série de mudanças hormonais que podem levar ao surgimento de diferentes sintomas. De acordo com estudos, cerca de 80% das mulheres experimentam algum tipo de sintoma durante esse período. Esses sintomas variam de mulher para mulher, mas alguns dos mais comuns são:

Fogachos (ondas de calor): episódios súbitos de calor intenso, acompanhados por sudorese e, muitas vezes, por vermelhidão na pele. Estima-se que cerca de 75% das mulheres na menopausa enfrentam fogachos.

episódios súbitos de calor intenso, acompanhados por sudorese e, muitas vezes, por vermelhidão na pele. Estima-se que cerca de 75% das mulheres na menopausa enfrentam fogachos. Alterações do humor: flutuações emocionais, irritabilidade, ansiedade e até mesmo depressão podem ser observadas durante a menopausa. Aproximadamente 45% das mulheres relatam alterações de humor nesse período.

flutuações emocionais, irritabilidade, ansiedade e até mesmo depressão podem ser observadas durante a menopausa. Aproximadamente 45% das mulheres relatam alterações de humor nesse período. Distúrbios do sono: dificuldade em dormir, insônia e despertares frequentes são queixas comuns entre as mulheres na menopausa, afetando cerca de 40% delas.

dificuldade em dormir, insônia e despertares frequentes são queixas comuns entre as mulheres na menopausa, afetando cerca de 40% delas. Ressecamento vaginal: a redução dos níveis de estrogênio pode resultar em desconforto e secura vaginal. Cerca de 50% das mulheres experimentam esse sintoma.

a redução dos níveis de estrogênio pode resultar em desconforto e secura vaginal. Cerca de 50% das mulheres experimentam esse sintoma. Ganho de peso: durante a menopausa, muitas mulheres percebem um aumento de gordura corporal, especialmente na região abdominal. Cerca de 30% das mulheres enfrentam ganho de peso nessa fase.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento