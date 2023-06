SENAI Santa Bárbara tem diversos cursos gratuitos

O SENAI de Santa Bárbara d’Oeste está com diversos cursos de especialização gratuitos para a população. Em um vídeo divulgado pelo vice-prefeito Felipe Sanches nesta segunda-feira, o representante da unidade, Marcelo, trouxe informações sobre as oportunidades.

LEIA TAMBÉM: Empresa do ramo hospitalar escolhe Santa Bárbara por localização estratégica

Entre os cursos, são oferecidos: costureira industrial, eletricista de manutenção, hidráulica e pneumática e diversos cursos na área de TI. O processo seletivo para os cursos abre inscrições para o 2º semestre em agosto, sem custo. Para mais informações, os interessados podem ligar no (19) 34991450, acessar o site ou redes sociais.

FAÇA PARTE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP