Leitinho na rua acompanha Recape no Jardim Flórida

O prefeito Leitinho Schooder acompanhou esta segunda-feira (3), no Jardim Flórida,

o início da última fase da 2ª Etapa do Programa Municipal de Recape da Prefeitura de Nova Odessa. Desta vez, estão sendo beneficiadas a Rua João Thienne, na Vila Azenha, e as ruas Carlos Roberto Fraschetti, Olímpia Moreira Camodá, Miguel Bechis Filho e Maria Seco Lanzoni, no Jardim Flórida.

Antes, também no Flórida, já haviam sido recapeadas as ruas Catarina Teixeira de Camargo, Antonio Bazan, Daniel Empke e Maria Consuelo Cobos Lanzoni. No total, a segunda etapa do programa inclui a recuperação total de mais de 34.580 metros quadrados de asfalto, em seis bairros.

“Seguimos com o nosso Programa de Recape, sempre pensando no melhor para a nossa população. Nessa segunda-feira, o trabalho está beneficiando o Flórida. Em muitos locais, o asfalto é antigo, então o recape é muito importante para a segurança das pessoas que utilizam a via pública. Nossas equipes já fizeram o recapeamento das vias em vários bairros, porque asfalto novo é importante para os moradores”, disse o prefeito Leitinho.

Nesta etapa do Programa Municipal de Recape da Prefeitura, estão sendo investidos cerca de R$ 1,8 milhão viabilizados junto ao Governo do Estado, com contrapartida em recursos próprios municipais (dos cofres da Prefeitura). O trabalho deve durar cerca de seis meses no total, dependendo das condições climáticas.

Além do Jardim Flórida, nesta nova fase o recape contemplou avenidas, ruas e trechos de ruas dos jardins Santa Luiza, Nossa Senhora de Fátima 1 e 2 e Fadel – totalizando mais 22.800 metros quadrados de asfalto novo. Também foi beneficiado o bairro Parque Klavin, com a recuperação de 11.785,8 metros de asfalto nas ruas Theodoro Klavin, Pedro Rosa, Alexandre David e José Pizzo; e a Vila Azenha.

Na 1ª etapa do Programa, entre 2021 e 2022, foram recapeados cerca de 40 mil metros, de diversos bairros – priorizando as vias utilizadas pelo Transporte Coletivo, como a Avenida Carlos Botelho praticamente inteira e trechos da Avenida Ampelio Gazzetta. Além do asfalto novo, as ruas recapeadas ganharam sinalização de solo (pintura de faixas, guias e sinais de “pare”), feita pela equipe do Setor de Trânsito do Município.

PAVIMENTAÇÃO

E, neste mês, deve começar ainda a pavimentação do trecho rural da Avenida Brasil e de toda a extensão da Avenida Eduardo Karklis, que vai criar um anel viário e desafogar o trânsito na Avenida Ampelio Gazzetta, principalmente nos horários de pico. Trata-se do maior programa de pavimentação asfáltica da história de Nova Odessa. Através de um investimento de R$ 12,1 milhões.

Serão 23.966,00m² de pavimentação e 3.290 m de redes de drenagem de águas pluviais, beneficiando 2.285 metros lineares da Eduardo Karklis e 1.060 da Brasil. Atualmente, esses dois trechos são de terra batida, com eventual aplicação de material sólido para manter as condições de tráfego e manutenção constante por parte da Diretoria de Serviços Urbanos.

Coden de Nova Odessa remarca para 5ª-feira a ligação de redes na Rodolfo Kivitz

Em função da inauguração da Unidade do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar em Nova Odessa, marcada para a manhã desta quarta-feira (05/07) na Avenida São Gonçalo, nº 2.303, a Coden Ambiental remarcou para a quinta-feira (06/07) a ligação programada das novas redes de água do futuro Conjunto Residencial Jardim Flamboyant, em fase adiantada de obras e situado na mesma região.

A operação da empresa municipal responsável pelos serviços de Saneamento Básico na cidade deve durar das 7h30 às 17h e, além de exigir a interdição de um trecho da rodovia Rodolfo Kivitz, no cruzamento com a Avenida São Gonçalo, também afetará o abastecimento de água nos bairros da região no período previsto para a realização dos serviços.

