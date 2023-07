Ihrsa Fitness Brasil 23 vem aí

A IHRSA Fitness Brasil preparou para sua

24º edição um conteúdo especial dentro do seu Programa de Gestão e Negócios que oferece simpósios, seminários, oficinas e certificações de cursos técnicos com profissionais especialistas e de conhecida reputação no mercado. Um dos destaques é o Simpósio de Empreendedorismo e Gestão 360º, que acontece no dia 19 de agosto, das 8h30 às 17h, no Transamérica Expo Center, como parte da programação do evento.

O Simpósio tem carga horária de 7 horas e busca aprimorar experiências e explorar o potencial dos empreendedores do ramo. A proposta é desenvolver estratégias e planos de negócios sólidos, que agreguem novas tendências de mercado e resultem em retorno pessoal e profissional. A programação terá conteúdos em paineis ministrados pelos melhores especialistas do setor.

Pela manhã, o evento terá a presença de Tavicco Moscatello, Fabio Saba e Paulo Gentil, Fabio Seschini e Raquel Sapone Seschini, Betina Dantas, Cau Saad, Paulo Junqueira, com moderação de Alexandre Greco. À tarde é a vez de Cauê La Scala Teixeira, Mário Pozzi, Mônica Tagliari, com Júlio Papeschi na moderação. Artur Monteiro e Gizele Monteiro, Bianca Gama Pena e Julio Serrão fecham a programação.

O investimento para o Simpósio de Empreendedorismo e Gestão 360º é de R$ 890 (*) e pode ser parcelado em até 6x de R$ 148,50.

*Valores sujeitos a mudança de lote.

Simpósio de Empreendedorismo e Gestão 360º

Quando: 19 de agosto, das 8h30 às 17h

Onde: Transamérica Expo Center, São Paulo

Serviço

24ª IHRSA Fitness Brasil

Onde: Transamérica Expo Center – Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro, São Paulo

Datas e horários da FEIRA: quinta (17/8), das 11h às 21h; sexta (18/8), das 11h às 21h; sábado (19/8), das 11h às 20h.

Datas e Horários dos CONGRESSOS: quarta (16/8), somente palestras e cursos (não haverá feira), programação das 9h às 21h; quinta (17/8), programação das 9h às 21h; Sexta (18/8), programação das 9h às 21h; sábado (19/8), programação das 9h às 21h.

Sobre a Fitness Brasil

Empresa que se dedica a ser uma plataforma omnichannel do ecossistema de fitness, esporte, saúde e bem-estar, oferecendo educação, networking, negócios e entretenimento, 365 dias por ano, transformando a vida das pessoas e da sociedade. Tudo por meio de produção de conteúdo e geração de negócios, fazendo a conexão entre empresas, profissionais, estudantes e praticantes do fitness e do bem-estar. Para saber mais, visite fitnessbrasil.com.br e acompanhe as redes @fitnessbrasil_oficial.

Sobre a IHRSA

IHRSA, The Global Health & Fitness Association, é uma associação comercial sem fins lucrativos que mantém o papel de liderança no avanço da atividade física com a missão de crescer, promover e proteger a indústria de fitness e bem-estar, ao mesmo tempo que oferece aos seus membros benefícios e ferramentas de gestão. IHRSA é a editora da CBI, revista mensal líder de conteúdo, e organiza a maior e mais bem-sucedida convenção e feira internacional anual com sede nos Estados Unidos, que é o principal encontro de líderes e tomadores de decisão. Para saber mais, visite ihrsa.org.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento