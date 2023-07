Menos preenchimentos e mais bioestimuladores

A Dra. Kelli Pico, médica especialista em dermatologia estética, compartilha sua visão sobre o uso de bioestimuladores como uma alternativa eficaz aos preenchimentos

tradicionais no campo do rejuvenescimento facial. Em várias publicações nas suas redes sociais, a Dra. Pico destacou a importância de melhorar a qualidade da pele e alcançar resultados naturais e envelhecimento saudável, evitando a aparência excessivamente preenchida.

A tendência atual na medicina estética aponta para um afastamento gradual do uso excessivo de preenchimentos e uma abordagem mais focada em bioestimuladores. Ao invés de simplesmente preencher rugas e linhas de expressão, os bioestimuladores têm como objetivo estimular a produção natural de colágeno e elastina, essenciais para a saúde e vitalidade da pele.

Segundo a Dra. Kelly, “a prática do preenchimento excessivo está caindo em desuso. Hoje, estamos buscando melhorar a qualidade da pele, proporcionar um envelhecimento com qualidade e obter resultados estéticos mais naturais. Os bioestimuladores desempenham um papel fundamental nessa abordagem, estimulando as capacidades regenerativas da pele e promovendo um rejuvenescimento gradual e duradouro.”

A abordagem da Dra. tem conquistado destaque entre os seus pacientes, uma vez que oferece uma alternativa mais segura e natural para o rejuvenescimento facial. Os bioestimuladores são substâncias biocompatíveis que estimulam o próprio organismo a produzir colágeno, promovendo a firmeza e a elasticidade da pele ao longo do tempo.

Ao adotar essa abordagem, a Dra. Kelly busca alcançar resultados sutis e harmônicos, preservando as características individuais de cada paciente. Ela ressalta que, embora os preenchimentos ainda possam ser necessários em alguns casos específicos, a ênfase está em alcançar um rejuvenescimento natural e uma aparência menos artificial.

“A beleza natural está se tornando cada vez mais valorizada. Nosso objetivo é ajudar nossos pacientes a envelhecerem com qualidade, mantendo a autenticidade de suas características individuais. Os bioestimuladores nos permitem obter resultados duradouros e naturais, melhorando a qualidade da pele e evitando a aparência excessivamente preenchida”, enfatiza a Dra. Pico.

A abordagem inovadora da Dra. Kelly Pico tem sido recebida com entusiasmo pelos pacientes, que buscam tratamentos eficazes e seguros para o rejuvenescimento facial. Sua experiência e dedicação à dermatologia estética continuam a contribuir para avanços significativos, fornecendo aos pacientes opções de tratamento que promovem uma aparência mais jovem e natural.

Mais Sobre Dra. Kelly Pico: CRM – 97978

Especialista em dermatologia estética.

Com mais de 22 anos de experiência na medicina,

Kelly Pico é formada pela Faculdade de Medicina ABC

Pós graduação em Medicina Estética e Medicina Preventiva

