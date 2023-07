Americanense pede ajuda para ir ao BR de karatê

A americanense Raize Innocencio, atleta de karatê, fez uma vaquinha

para poder ir ao Campeonato Brasileiro. A meta da vakinha é arrecadar R$ 1.ooo e ainda faltam mais de R$ 700. Abaixo a descrição que a atleta, moradora do Jardim Brasil, região do Zanaga, fez na postagem do site da Vakinha.com

Esse ano terei a oportunidade de participar da primeira etapa do campeonato Brasileiro representando o estado de São Paulo na categoria Shiai Kumite, 6° a 3° Kyu +68 kg. Chance obtida através do bom desempenho durante as etapas Classificatórias e a final do Campeonato Paulista onde me mantive como primeira colocada no ranking estadual da categoria. Existem alguns custos, que sem patrocínio ficam mais complicados, como, taxas de inscrições, condução, hospedagem, alimentação, entre outras… Então, gostaria de contar com a ajuda de vocês para atingir mais esse objetivo na minha jornada como atleta!

A AJUDA AQUI CLIQUE

Benefícios do uso de canabidiol para atletas

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento