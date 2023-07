Brasil bate EUA e leva título da AmeriCupW

O Brasil é o grande campeão da AmeriCupW. E amplia

sua liderança como o maior campeão da história do torneio com seis títulos. Neste domingo, em León, no Domo De La Feria, a Seleção derrotou os Estados Unidos na decisão por 69 a 58 e ficou com o troféu em uma campanha perfeita de sete vitórias em sete jogos. A última final do Brasil na AmeriCupW havia sido em 2011, quando venceu a Argentina. Agora, 12 anos depois, volta a ficar no local mais alto das Américas.

Com a campanha, o Brasil se classificou para o Pré-Olímpico Mundial – entenda abaixo e também para os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. O Brasil esteve no pódio nas três últimas AmeriCupW.

Stats

Kamilla – 20pts e 11reb

Emanuely – 13pts, 3reb e 3ast

Damiris – 11pts e 4reb

Entenda o processo de classificação olímpico do basquete feminino para Paris 2024

Em novo comunicado enviado às confederações, a FIBA confirmou que o torneio no México iria distribuir duas vagas para o Pré-Olímpico Mundial, o último estágio por uma vaga em Paris 2024, porém, independentemente da posição na competição em León, uma dessas vagas era dos Estados Unidos, pelo título mundial conquistado na Austrália – o time americano também já está garantido em Paris 2024 pelos critérios da FIBA. Sendo assim, caso as americanas fossem campeãs ou chegassem à final da AmeriCupW, o vice-campeão iria ao Pré-Olímpico Mundial, com a outra vaga sendo americana.

A AmeriCupW também deu quatro vagas para o Pré-Olímpico das Américas, que será disputado ainda em 2023, por Canadá. Porto Rico, Colômbia e Venezuela. Desta disputa sairão dois classificados que complementam os times do continente americano no Pré-Olímpico Mundial – que é um total de quatro pelo critério FIBA.

No naipe feminino, a Olimpíada de Paris terá 12 equipes. A França, como anfitriã, já está classificada, assim como os Estados Unidos por conta do título mundial, mesmo com ambos jogando todo o processo qualificatório. Restam assim, 10 postos que serão distribuídos nos Pré-Olímpicos Mundiais no primeiro semestre de 2024, em quatro torneios com quatro times em cada (4 times das Américas, 2 da África, 4 da Ásia e 6 da Europa). Os três melhores de cada vão à Paris 2024. Os grupos que tiverem França e EUA darão 2 vagas, já que os dois estão garantidos, chegando assim ao número mágico de 12 seleções nas Olimpíadas.

PRIMEIRA FASE

1 de julho

Brasil 92 x 53 Cuba

2 de julho

Brasil 90 x 76 Venezuela

3 de julho

Brasil 56 x 55 Argentina

4 de julho

Brasil 67 x 54 EUA

QUARTAS DE FINAL

7 de julho

Brasil 83 x 61 México

SEMIFINAL

8 de julho

Brasil 85 x 74 Porto Rico

FINAL

9 de julho

Brasil 69 x 58 EUA

CONVOCAÇÃO

ARMADORAS

Débora Costa – SESI Araraquara

Alana Gonçalo – Sampaio Basquete

ALAS/ARMADORAS

Tainá Paixão – Sampaio Basquete

Isabela Ramona – Samara-RUS

Gabriella Soares – SESI Araraquara

ALAS

Raphaella Monteiro – Sampaio Basquete

Emanuely de Oliveira – Sampaio Basquete

ALAS/PIVÔS

Damiris Dantas – Fuerza Regia-MEX

Vanessa Sassá – Santo André

Aline Moura – SESI Araraquara

PIVÔS

Erika de Souza – Sampaio Basquete

Kamilla Cardoso – South Carolina-EUA

TÉCNICO

José Neto

Comissão técnica

Diretora de Basquete: Roseli Gustavo

Líder Operacional: Monica Atílio

Apoio técnico: Giovana Romano Rangel

Técnico: José Neto

Auxiliares técnicos: Virgil Lopez e João Camargo

Preparadores físicos: Diego Falcão e Rafael Bernardelli

Fisioterapeutas: Jordana Reis e Isabel Cristina

Médico: Paulo Szeles

Massoterapeuta: Juliana Bouvie

Gerente de comunicação: Thierry Gozzer

