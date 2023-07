A organização da Festa Nordestina, que aconteceu na Fidam neste final de semana, comemorou, nesta segunda-feira, o público total do evento, nos três dias de festa.

Segundo a equipe, foram mais de 15 mil pessoas que passaram pelo local. A festa teve entrada gratuita e diversas atrações e gastronomia típicas.

O evento não teve o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana.

