Futsal Feminino S Bárbara medalha de ouro nos JRegionais

Futsal Feminino S Bárbara medalha de ouro dos Jogos Regionais

A equipe de Santa Bárbara d’Oeste conquistou a medalha de ouro dos Jogos Regionais, em Mococa. Na noite de domingo (9), o time venceu Amparo na decisão pelo placar de 4 a 2. Também no fim de semana, Santa Bárbara assegurou medalha de prata no Vôlei Masculino, medalha de prata na Ginástica Artística por equipe, medalha de bronze no Futsal Masculino e medalha de bronze na Ginástica Artística – salto.

Conforme boletim, o Município ocupa a 6 posição na classificação geral, com 43 pontos. Na classificação até 21 anos, o Município ocupa a 19ª posição, com 5 pontos. Até o momento Santa Bárbara conquistou sete medalhas nos Jogos Regionais – uma medalha de ouro no Futsal Feminino, uma medalha de prata no Vôlei Masculino, uma medalha de prata e uma medalha de bronze na Ginástica Artística, uma medalha de bronze no Futsal Masculino e duas medalhas de bronze no Badminton.

Confira os últimos resultados e os próximos confrontos de Santa Bárbara d’Oeste nos Jogos:

Ginástica Artística

Equipe composta pelas atletas Ana Luiza Kina Zaniotti, Mariana Silva Peironi, Gabriela Gomes Moreira e Mariana Iglesias Garcia, comandada pela técnica Daniela Kina, encerra sua participação nos Jogos com a medalha de prata por equipe, somando 112,650 pontos. No individual, Ana Luiza Kina Zaniotti conquistou o bronze no salto.

Vôlei Masculino Livre

Sábado (8) – Santa Bárbara d’Oeste 0x3 Indaiatuba

Equipe encerra sua participação nos Jogos Regionais com a medalha de prata

Vôlei Fem (até 21 anos)

Sábado (8) – Santa Bárbara 2×3 Rio Claro

Equipe encerra sua participação nos Jogos Regionais na 4ª posição

Futsal Feminino Livre

Sábado (8) – Santa Bárbara d’Oeste 9×1 Bragança Paulista

Domingo (9) – Santa Bárbara d’Oeste 4×2 Amparo

Equipe encerra sua participação nos Jogos Regionais com a conquista da medalha de ouro

Futsal Masculino Livre

Sábado (8) – Santa Bárbara d’Oeste 2×10 Campinas

Domingo (9) – Santa Bárbara d’Oeste (9) 1×1 (8) Elias Fausto

Equipe encerra sua participação nos Jogos Regionais com a medalha de bronze

Futebol Masculino

Sábado (8) – Santa Bárbara d’Oeste 2×1 Mococa

Segunda-feira (10) – Santa Bárbara 0x3 Atibaia

Equipe encerra sua participação nos Jogos Regionais eliminada nas quartas de final

Handebol Masculino (até 21 anos)

Sábado (8) – Santa Bárbara d’Oeste 14×24 Rio Claro

Domingo (9) – Santa Bárbara d’Oeste 16×27 Mococa

Segunda-feira (10), às 16h45 – Santa Bárbara d’Oeste x Americana

Vôlei de Praia Masculino

Domingo (9) – Santa Bárbara d’Oeste 2×1 Mogi Guaçu

Segunda-feira (10) – Santa Bárbara d’Oeste 2×0 Jaguariúna

Segunda-feira (10), em andamento – Santa Bárbara d’Oeste x Santa Gertrudes

Judô Masculino

