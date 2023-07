Manuela Ganciar entra em fase de competições importantes

Manuela Gonçalez Ganciar se prepara para uma sequência de importantes competições

nas próximas semanas. Com um calendário repleto de desafios, a jovem tenista de Nova Odessa de 18 anos, está pronta para mostrar todo o seu talento e competir contra atletas nacionais e internacionais.

O primeiro compromisso de Manuela será o torneio ITF (Internacional Tennis Federation) em Curitiba/PR, que acontece de 08 a 15 de julho. Será seu maior desafio durante as próximas três competições, já que reunirá competidores internacionais de alto nível. Manuela está determinada a dar o seu melhor e representar sua cidade e seu país da melhor forma possível.

Logo em seguida, de 21 a 25 de julho, ela participará da Copa das Federações, que será realizada em Uberlândia/MG. Essa competição é reconhecida por reunir os melhores jogadores de cada estado brasileiro, formando equipes representativas. A novaodessense ocupa a primeira posição no ranking da Federação Paulista de Tênis, buscará liderar a equipe paulista rumo à vitória.

Mas a agenda da tenista não para por aí. De 26 a 31 de julho, Manuela irá competir no Campeonato Brasileiro de Tênis, conhecido carinhosamente como “Brasileirão”, também em Uberlândia/MG. Essa competição é considerada a mais importante do tênis nacional, reunindo os melhores jogadores do país em uma disputa acirrada pelo título.

Atualmente ela ocupa a 32ª posição na Confederação Brasileira de Tênis e está confiante em sua habilidade e busca alcançar uma posição ainda mais alta no ranking nacional.

Além de seu talento e dedicação, MGG também conta com um grupo de patrocinadores e apoiadores que a incentivam em sua jornada esportiva. Entre seus patrocinadores estão a Hoehoco ACP do Brasil, a Soluções Industriais do Brasil e o Shopping ParkCity Sumaré, empresas que acreditam no potencial da atleta e contribuem para seu desenvolvimento e participação em competições.

Manuela também recebe apoio do Estúdio New Corp Pilates e do Grupo Aposerv, que fornecem suporte e assistência para que ela mantenha sua forma física e esteja preparada para enfrentar os desafios que se aproximam. Com um calendário repleto de torneios importantes, MGG está pronta para mostrar todo o seu talento e buscar grandes conquistas.

