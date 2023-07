Tava no corre do tráfico, mas deu ruim

Um rapaz que ‘tava no corre’ do tráfico

acabou perdendo a liberdade esta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu já perto da meio-noite (entrando a sexta-feira) na rua Costa Rica. O rapaz caminhava ‘de boa’ na região do Jardim Santo Antonio, próximo ao parque Araçariguama, quando a equipe o avistou e iniciou o corre/fuga, que terminou com ele perdendo para a força de segurança da cidade.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara d’Oeste-SP

APOIO TÁTICO 02

.🚨GCM Reis

.🚨GCM Edmilson

.🚨GCM Washington

.📍DATA: 06 de julho 2023

.📍HORA: 23:50hs

.📍LOCAL: Rua Costa Rica, 10

🛑 Tráfico de drogas



Síntese:

Está equipe de apoio tático, em patrulhamento preventivo pelo local citado deparamos com N.S, transitando na calçada, ao avistar a presença da viatura, dispensou rapidamente uma luva em um gramado, de pronto foi abordado submetido a revista pessoal, nada de ilícito localização com o mesmo, porém cerca de 3 metros foi localizado a luva que N. S havia dispensado, contia em seu interior: 40 pipetas de cocaína e 97 porções ( pedra ) de crack. Em diálogo com N. S. Prefiriu ficar calado só falaria em juízo.

Diante dos fatos , N.S. e entorpecentes, conduzindo ao plantão policial, onde autoridade de plantão após tomar ciência do ocorrido, ratificou a prisão em flagrante de N.S, no artigo 33, sendo a parte recolhida, ficando a disposição da justiça.