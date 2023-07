Arquiteta americanense é destaque na Casa Vogue Brasil

A arquiteta americanense Thais Beraldo teve um projeto publicado no perfil do Instagram da maior revista do ramo, a Casa Vogue Brasil.

Thaís, que iniciou seus estudos técnicos ainda na adolescência, na escola Polivalente de Americana, hoje é uma das profissionais mais bem conceituadas da região, à frente de grandes projetos não só residenciais, mas também comerciais e industriais na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

O destaque no perfil da revista Casa Vogue eleva a americanense a um patamar de nível nacional, colocando, também, o nome de Americana como referência na arquitetura. Hoje, o perfil soma mais de 1.8 milhão de seguidores.

O projeto é de uma residência em Nova Odessa de 400m² e a aposta, a pedido dos clientes, foi a integração da maioria de seus ambientes a partir de um conceito moderno e contemporâneo.

Veja a publicação aqui.

