Sumaré mantém saldo positivo de empregos

Sumaré registrou um saldo positivo de 404 empregos em maio

segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O relatório foi divulgado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDE), que acompanha mensalmente o desempenho das cidades que compõem a RMC (Região Metropolitana de Campinas). Segundo o órgão, Sumaré aparece em 3º lugar no ranking das cidades que apresentaram saldos positivos de empregos.

O setor de serviços foi o que mais se destacou, com a criação de 1.511 vagas, representando 74,9% do total líquido. A atividade de construção civil vem em seguida, com a geração de 341 vagas.

O levantamento do CAGED mostrou o panorama econômico na região, apontando as vagas e o desempenho nas áreas de agropecuária, comércio, construção civil, indústria e serviços. A cidade tem forte capacidade de geração de vagas de emprego, pois é o segundo maior mercado consumidor da região, com um parque industrial diversificado.

“Nosso objetivo é trabalhar para trazer para Sumaré grandes empresas e empreendimentos que contribuam com o crescimento da cidade, geração de empregos e renda para a população e impulsionem a nossa economia. Sumaré é uma cidade bastante promissora e trabalhamos para chamar a atenção dos investidores por sua localização privilegiada, oferta de mão-de-obra capacitada e também pela seriedade do Governo Municipal no contato com os empresários”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

