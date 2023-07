Cabo Natal faz balanço do 1o semestre

Cotado para vir a prefeito em 2024, o vereador Cabo Natal

fez balanço do primeiro semestre deste ano a pedido do NM. CN (Avante) fala das conquistas (votação alta em 2020), das cobranças que faz ao governo Leitinho e defende as ações do mandato, admitindo que algumas são às vezes impopulares.

Leia abaixo a avaliação feita pelo vereador Cabo Natal.

NOSSO MANDATO Ao disputar pela primeira vez uma eleição e, além de ser eleito, ser o Vereador mais votado e o único a ter uma votação acima dos 1.000 votos (1187) na eleição passada (2020), a qual ocorreu em meio à maior crise de saúde deste milênio só me mostraram que as pessoas queriam e querem mudanças nas formas de se fazer política nas cidades. Vejo de forma positiva as nossas ações, algumas delas impopulares mas necessárias para conter os abusos dos atuais gestores que administram a cidade, tudo pautado pela coerência, legalidade e respeito a justiça. Desde o início do meu mandato busco incansavelmente dar sempre “voz e vez” ao cidadão, pois meu mandato é participativo e colaborativo e, mesmo sendo minoria na Câmara Municipal conseguimos apresentar e aprovar o Projeto de Emenda a Lei Orgânica, o chamado “Orçamento Impositiva Municipal”, algo inédito e inovador na nossa região, que permite agora que o Vereador indique parte do dinheiro público a destinação exclusiva no orçamento municipal anual, por exemplo, em 2022 nós indicamos R$ 32 mil reais para aquisição de armas e coletes para a Guarda Municipal e R$ 32 mil para compra de equipamentos para o a UBS 6 do Jardim Marajoara, já esse ano indiquei R$ 13 mil reais para o esporte, R$ 13 mil reais para o setor de transportes e R$ 13 mil reais novamente para a Guarda e o restante R$ 49 mil reais para estruturar o setor de ambulância, com a nossa lei, todos os Vereadores agora podem fazer indicações e beneficiar ainda mais a cidade. Até o presente momento, nosso mandato apresentou 451 requerimentos, 973 Indicações, 20 Projetos de Lei, 6 Projeto de Emenda a Lei Orgânica, 4 Projeto de Resolução, implantação do gabinete itinerante nós bairros e também gabinete itinerante via whatsapp.

Além, disso exerço diariamente o maior papel de um Vereador que é o de fiscalizar os atos do Executivo, que resultou na apresentação ao Ministério Público de diversas ações que visam investigar as ações e omissões do Prefeito. Caberá ao final do meu mandato a avaliação popular por meio do voto, quem decide é o povo, pois todo o poder emana do povo !

Vereador CABO NATAL

