PMs se reúnem pra definir candidatos 24

Reunião de Veteranos PMs Eleições 2024

No último sábado (dia 1o de julho) policiais militares da reserva da região do polo têxtil (Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré) realizaram a primeira reunião para discutir e iniciar projetos para as eleições municipais de 2024.

O objetivo inicial da reunião foi identificar futuros pré-candidatos buscando apoiarem-se para fortalecer a representatividade da categoria.

Estiveram presentes vereador Cabo Natal, Major Crivelari, Coronel Takiuchi, Capitão Leal, Cabo Flávio, Cabo Dorigon e Cabo Amorim.

A coordenação do grupo está com Takiuchi, que foi por anos comandante do 19o Batalhão BPMI em Americana.

Crivelari já foi vereador e secretário em Americana. Foi candidato a prefeito em 2020. Dorigon foi candidato a vice-prefeito em Santa Bárbara d’Oeste em 2020 na chapa do ex-vereador Fabiano Pinguim.

O case de sucesso do grupo é o vereador Cabo Natal, o mais votado de Nova Odessa em 2020 e nome bem forte para prefeito em 2024.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento