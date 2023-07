A mulher de Stênio Garcia atualizou o quadro de saúde do ator

no fim da noite deste domingo (2). O ator de 91 anos foi internado com septicemia aguda – infecção generalizada no sangue. Até a parte da tarde, o veterano respirava sem auxílio de aparelhos e seus sinais vitais estavam ótimos, segundo a atriz Mari Saade, com quem se casou em 2009. A artista negou qualquer relação da internação de Stênio com a harmonização facial realizada há cerca de um mês e que gerou polêmica na web.

“Passando para informar que Stênio Garcia se encontra melhor, os exames de urina e Doppler não detectaram alterações/bactérias! A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo”, explicou a artista. “Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há um mês”, prosseguiu Mari em sua conta de Instagram.

‘Barraco’ na TV

Há aproximadamente 15 dias, Mari se envolveu em um “barraco” com Leo Dias no programa “Fofocalizando”, do SBT, chegando a passar mal. Paralelamente, o rosto de Stênio desinchou e o resultado verdadeiro da harmonização facial pode ser visto.

Aos 91 anos, Stênio Garcia atuou pela primeira vez na TV na novela “Minas de Prata” (1966). Entre seus tipos mais marcantes estão o Bino da série “Carga Pesada” (1979/1981 e 2003) e o Corcoran da novela “Que Rei Sou Eu?” (1989). O artista acumula passagens pelo cinema e venceu prêmios como o Troféu Molière.

Elis Nebsniak entra em reality e revela pegação em grupo

O clima esquentou na ‘Casa das Pimentinhas 7’, reality show da revista Sexy. Elis Nebsniak, DJ e Musa do OnlyFans, ficou confinada com outras cinco modelos e revelou, nas redes sociais, que rolou uma pegação geral no segundo dia de gravações. As cenas com todas as participantes devem ir ao ar nos próximos dias. Esse já é o episódio mais aguardado pelos fãs da revista.

“O tesão falou mais alto e saiu do controle mesmo, mas de uma maneira positiva (risos). A proposta do reality é justamente essa. As cenas são mais explícitas, o conteúdo é adulto”, explica. “Durante a gravação rolaram olhares e fui para cima de uma participante, acabou rolando uma pegação na piscina e depois no ofurô. Foi minha primeira experiência grupal assim com outras mulheres”, conta.

Elis não esconde que tem uma relação liberal com o marido, que acompanhou nos bastidores as gravações do reality. “Já fizemos ménage muitas vezes, inclusive com o ex-BBB Bambam, mas nunca tinha rolado algo com tantas mulheres. Outros realities ficaram para trás (risos), ousamos de verdade. É a primeira cena explícita com seis mulheres em um reality show”, destaca.

Para a ‘pimentinha’, além da beleza das fotos, é importante ter atitude ao ser clicada, deixando as frescuras de lado. “Nada de mimimi, cansei de ver revistas onde as mode

A DJ encarou o projeto com a ideia de promover suas plataformas sensuais para os fãs da revista Sexy e buscar o prêmio: a capa da publicação de julho. Hoje, ela é uma das modelos que mais fatura no OnlyFans e Privacy, cerca de R$ 80 mil por mês. Recentemente, Elis se envolveu em polêmica ao receber um bilhete da vizinha pedindo que ela parasse de andar seminua pela sua própria casa.

“A história do bilhete mexeu um pouco comigo, pensei até em desistir das plataformas. Mas no fim, a maioria ficou do meu lado. Percebi que não estava errada, espero que a vizinha chata se mude logo”, resume. “Agora é focar no meu profissional. Ser capa da Sexy é um desejo antigo, fiz um ensaio bem picante, chega às bancas em julho”, conta.