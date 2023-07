Fez mais de 30 cirurgias plásticas pra parecer Ricky Martin

O ator argentino Francisco Mariano Javier Ibanez decidiu investir em 30 procedimentos estéticos para ficar parecido com o cantor Ricky Martin.

A decisão do rapaz veio após amigos apontarem semelhanças entre ele e o astro. Para se parecer com Martin, Francisco passou por mais de 30 cirurgias plásticas e assumiu ser viciado em procedimentos estéticos.

“Isso começou há muito tempo, quando me disseram que eu tinha um ar de Ricky Martin. Eu levei isso como uma brincadeira, mas comecei a fazer algumas mudanças e a semelhança aumentou. Peguei uma foto dele, percebi que gostava dele e, como tudo na vida, quando gosto de algo, vou em frente”, disse o ator. Ele também afirmou que não queria “ser necessariamente Ricky Martin”, mas sim outra pessoa.



Distorção da própria imagem

A distorção de imagem corporal é um transtorno em que a pessoa tem uma preocupação excessiva e irracional com a aparência. A distorção de imagem corporal pode levar a um loop eterno de cirurgias e mais cirurgias, até atingir uma “perfeição” que nunca chega, o que pode ser o caso do ator argentino.

Além disso, o ator assumiu ser viciado em procedimentos estéticos, o que pode indicar um comportamento impulsivo e pouco racional em relação à sua aparência. Esse comportamento pode estar relacionado à busca pela perfeição estética.

A busca pela perfeição estética é uma preocupação crescente na sociedade atual. Muitas pessoas recorrem à cirurgia plástica para corrigir supostos defeitos ou até mesmo se transformar em seus ídolos famosos. No entanto, é importante ressaltar que a cirurgia plástica é um procedimento cirúrgico que deve ser encarado com seriedade e parcimônia, pois apresenta riscos e possíveis complicações.

O cirurgião plástico Dr. Luiz Anízio Wanna ressalta que antes de realizar qualquer procedimento estético, é fundamental que o paciente consulte um médico especialista em cirurgia plástica para avaliar se o procedimento é indicado para o seu caso e qual a melhor técnica a ser utilizada. É importante lembrar que a cirurgia plástica não é um tratamento de beleza que levará à perfeição ou a imitação da aparência de uma celebridade.

Você já ouviu falar de dismorfismo corporal?

Para as pessoas que buscam cirurgias plásticas para se parecerem com seus ídolos famosos, é possível que estejam sofrendo de dismorfismo corporal, uma preocupação excessiva e irracional com a aparência. Nesses casos, a pessoa pode acreditar que, ao se parecer com um famoso, vai melhorar sua autoestima e sua vida como um todo. No entanto, é importante lembrar que o transtorno do dismorfismo corporal não é apenas uma insatisfação com a aparência, mas uma preocupação excessiva e persistente que pode afetar significativamente a qualidade de vida da pessoa.

Estima-se que 15% das pessoas que buscam cirurgias plásticas têm o Transtorno Disfórmico Corporal. Para quem sofre com a distorção da imagem corporal, a sua aparência se torna uma obsessão, levando muitas pessoas a gastarem horas de seu dia analisando possíveis “defeitos” em sua imagem. O paciente se vislumbra de forma distorcida da realidade e passa a enxergar “deformações” em seu corpo e rosto que ninguém mais vê, chamados de “defeitos imaginários”.

O Dr. Luiz Anízio Wanna destaca que a busca por cirurgias plásticas para deixar a aparência igual a de pessoas muito famosas também está relacionada ao dismorfismo. Nesses casos, a pessoa pode ter uma preocupação excessiva e irracional com a aparência e pode acreditar que, ao se parecer com um famoso ou corrigir uma parte do corpo, vai melhorar sua autoestima e sua vida como um todo.

No entanto, é importante lembrar que a cirurgia plástica não é uma solução para problemas emocionais ou psicológicos. Além disso, o transtorno do dismorfismo corporal pode levar a um loop eterno de cirurgias e mais cirurgias, até atingir uma ‘perfeição’ que nunca chega.

Por isso, é fundamental que o médico avalie se o paciente possui ou não dismorfismo antes de realizar qualquer procedimento estético. A indicação para o dismorfismo é o encaminhamento para o psicólogo ou psiquiatra antes mesmo de realizar o procedimento cirúrgico.

“Toda cirurgia plástica apresenta riscos e possíveis complicações. Por isso, é necessário que o paciente esteja ciente desses riscos e que discuta com o cirurgião plástico todas as possíveis consequências do procedimento. É importante destacar que a cirurgia plástica é um procedimento cirúrgico e deve ser encarado com seriedade, não como um tratamento de beleza que levará à perfeição ou a imitação da aparência de uma celebridade.” Finaliza o Dr. Luiz Anízio Wanna.

Dr. Luiz Anízio Wanna – CRM 74.219

Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, sócio fundador do Instituto Wanna, formado na Faculdade de Medicina de Vassouras (RJ). Possui Curso de Emergência Cirúrgica e de Médico Perito Examinador de Trânsito. Atuação em hospitais como: Stella Maris de Guarulhos (SP), Instituto de Pesquisa Médico Científica de São Bernardo do Campo (SP), Hospital Regional Dr. Vivaldo Martins Simões – Osasco (SP) e outros, além de participar de cursos e simpósios nacionais e internacionais.

