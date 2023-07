Americana lidera os 65º Jogos Regionais

Americana acordou esta sexta-feira (7), na liderança da categoria livre da 65ª

edição dos Jogos Regionais com sede na cidade de Mococa. Somando 65 pontos, os americanenses lideram a classificação geral da categoria livre, seguido por Indaiatuba (58 pontos) e Campinas (43,5).

“Muito feliz com o nosso desempenho dentro desta competição tão difícil e qualificada. Parabenizo a todos da delegação americanense pela garra em defender a nossa cidade”, exaltou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

No seu quarto dia de disputas, Americana sagrou-se campeã com a ginástica rítmica, vice-campeã com badminton masculino, damas feminino e natação feminina. A natação masculina e o caratê feminino subiram ao pódio na terceira posição. Atletismo masculino e feminino (quinto lugar) e caratê masculino, ciclismo masculino e feminino (quarto lugar), também pontuaram na categoria livre.

As disputas prosseguem até o dia 12 de julho. Americana busca seu 13º título geral de um dos maiores eventos esportivos intercidades da América Latina.

