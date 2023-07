Vereador quer campanha contra venda/uso de cerol

O vereador Arnaldo Alves (PSD) de olho no cerol.

Ele sugere ao Poder Executivo Municipal, por meio da Indicação nº 2.042/2023, a realização de campanha de conscientização e fiscalização contra a venda e o uso de cerol ou outras substâncias cortantes nas linhas utilizadas para a prática de empinar pipas, papagaios e similares.

Na Justificativa da propositura, o parlamentar considera que, nesta época do ano, é comum crianças e adolescentes praticarem a brincadeira de empinar pipas, papagaios e similares, sendo que muitos adotam o uso indevido de linhas cortantes, causando várias ocorrências de ferimentos no trânsito, principalmente aos motociclistas.

Arnaldo lembra que a Lei Municipal nº 3.753/2015 proíbe a venda e o uso dessas substâncias e linhas cortantes, mas acredita ser necessária medida mais incisiva na conscientização e fiscalização contra o uso do cerol e da linha chilena.

“Sugerimos a real aplicação da lei, com a promoção de campanha nas aulas online das escolas municipais, bem como a inclusão de ordem de serviço no Boletim Interno da Guarda Civil Municipal para fiscalização e recolhimento do material proibido”, afirma AAlves.

