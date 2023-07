Dívidas entre R$500 e R$1.000 foram priorizadas pelos inadimplentes

Dívidas e inadimplentes em março

Dados do Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian mostraram que, em março deste ano, os consumidores brasileiros regularizaram 61,3% de contas atrasadas em até 60 dias após a negativação. Dívidas cujo valores eram entre R$ 500 e R$ 1.000 foram as priorizadas no período (68,7%). Veja as informações completas no gráfico e na tabela a seguir:

Os setores mais priorizados pelos brasileiros para quitação foram o de “Bancos e Cartões” (72,6%) e de “Utilities” (63,3%), que englobam contas básicas como água, energia e gás. Confira o levantamento completo da visão por segmentos:

“Manter as contas em dia é um desafio, principalmente em função da alta taxa de juros que a nossa economia pratica. Ainda assim, o esforço dos consumidores está em pagar as dívidas de bancos e cartões, o que garante o acesso ao crédito, e as de utilities, que assegura o atendimento das necessidades básicas. A queda da inflação e a redução do desemprego, aliadas à renegociação das dívidas, continuam como luzes no final do túnel para os brasileiros poderem honrar seus compromissos financeiros”, avalia o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

Idade da Dívida: quanto mais recente, mais chances de ser quitada

As contas atrasadas em até 30 dias foram as mais regularizadas no período (72,2%), sendo aquelas com mais de um ano, as menos contempladas pelos consumidores (10,5%). Veja, na tabela abaixo, as informações completas:

Acre liderou a recuperação de crédito no país

Na visão por Unidades Federativas (UFs), o indicador revelou que o Acre liderou com a maior taxa de recuperação de crédito dos consumidores em até 60 dias da negativação (71,7%). O ranking dos principais estados seguiu com Ceará (69,2%), Paraíba (68,9%), Rio Grande do Sul (68,7%) e Mato Grosso (66,4%). Confira a seguir a análise detalhada:

Metodologia

O Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian considera o número de dívidas incluídas no sistema de inadimplência em cada mês específico. A medida de até 60 dias para quitação dos compromissos financeiros deste indicador foi selecionada por refletir a régua comum utilizada pelas soluções de cobrança, mas esse tempo pode variar de acordo com cada credor. Além disso, a série histórica do índice ainda é curta, com dados retroativos desde 2017, dessa forma, não é possível afirmar períodos de sazonalidade, uma vez que seria necessário contar com no mínimo 05 anos de observação para fazer essa análise.

