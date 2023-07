O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe, no próximo sábado (8), às 20h, o espetáculo “Aplauso”, apresentado pela escola Art American Dance em alusão ao encerramento das atividades do primeiro semestre de 2023. A plateia vai conferir coreografias premiadas em festivais de dança e concursos deste ano. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro ou pelo site www.entravip.com.br e custam de R$ 40,00 a R$ 80,00.

O elenco da noite será composto por alunos e professores da Art American Dance, que apresentam coreografias pensadas e trabalhadas durante todo o primeiro semestre de 2023 para encantar o público de todas as idades.

O espetáculo, com quase duas horas de duração, vai levar ao palco vários estilos de dança, incluindo Ballet Clássico, Clássico de Repertório, Jazz, Hip Hop, Jazz Funk, Contemporâneo e Teatro Musical. Além disso, a escola promete lançar no sábado o trailer do musical de 2023, a ser apresentado em dezembro.

“A dança é uma importante forma de expressão cultural em várias partes do mundo e, como arte, reflete tradições da comunidade que a pratica. É uma forma de expressão corporal usada para contar histórias, para celebrar a vida e para divertir e socializar, representando uma maneira única de unir pessoas e manter viva a cultura”, citou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol, com funcionamento da bilheteria das 8h às 12h e das 13h às 17h. Mais informações pelo telefone (19) 3461-3045.