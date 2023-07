A vidente Izadora Morais, 23, a sensitiva dos famosos, conta sua vida

após acertar previsões envolvendo Silvio Santos, Viih Tube, Neymar e Simone e Simaria, contou que começou a ter “visões do futuro” aos quatro anos de idade.

Criada em Charqueadas, no Rio Grande do Sul, pelas avós e mãe solteira, ela começou a desenvolver a clarividência ainda na infância, adiantando acontecimentos para as tias e familiares mais próximos, coisas do cotidiano. Izadora sonhava com o orixá da cura (Omolu), tido como anjo da guarda.

“Eu sempre tive a espiritualidade aguçada e tudo sempre aconteceu muito naturalmente. Me lembro de ver coisas antes delas acontecerem quando eu tinha quatro anos. Na adolescência, eu cheguei perto da minha prima e vi que ela ficaria grávida. Algum tempo depois, ela me deu a notícia de que seria mãe”, conta.

Izadora teve “trabalhos comuns” até os 18 anos, quando decidiu que precisava se aprofundar mais na espiritualidade para desenvolver melhor a habilidade de fazer previsões. Por morar em uma cidade pequena, ela ainda teve que enfrentar o preconceito.

“A minha família passou a acreditar com o tempo, mas para algumas pessoas da cidade era difícil. Percebi muita gente julgando, fazendo chacota e críticas sem qualquer fundamento. No fim, isso me fortaleceu. Decidi procurar por mais respostas e desenvolver minha espiritualidade. Eu tinha que saber como poderia ajudar as pessoas de uma forma que elas entendessem”, explica.

Atualmente cursando psicologia, ela explicou que começou a atender as pessoas de forma espontânea e gratuita. Para driblar os céticos, ela criou um fake, um perfil com outro nome nas redes sociais e começou a fazer transmissões e atendimentos. A partir daí, o trabalho começou a dar frutos.

“Criei uma página com o nome ‘Iza do Oriente’ para fazer lives e conversar com todo mundo. Comecei a fazer atendimentos sem custo, e as pessoas apareciam para jogar cartas. Depois de um tempo, elas retornavam dizendo que eu tinha acertado isso e aquilo. Esse retorno positivo começou a atrair mais pessoas e então os rumos da minha vida mudaram”, lembra.



Após ganhar reconhecimento, Izadora passou a ser disputada por gente famosa e também por pessoas anônimas. A sensitiva conta que a maioria a procura para saber mais sobre seus relacionamentos, trabalho e a conquista de bens materiais.

“As pessoas me procuram para saber se o marido ou o namorado está traindo. Os homens fazem mais rodeios na hora de perguntar, mas também querem saber. Já atendi muitos casais com dificuldade de engravidar, querem saber se vão conseguir, se o bebê virá com saúde. Já salvei muito casamento de famosos, relacionamento é o tema principal quando falamos de previsões”, garante.

Nas redes sociais, Izadora ganhou a simpatia das pessoas justamente por seu alto astral e bom humor. Longe de prever desastres e revelar intimidades obscuras de famosos, ela usa a clarividência para o bem. Justamente por isso, e por ser nova, outras sensitivas já a reconhecem. “E isso é muito legal, é sinal de que meu trabalho é sério e digno. Estou na minha melhor fase”.

A modelo e musa do OnlyFans, Katy Kampa, viralizou nas redes sociais após fazer uma postagem usando roupas curtas dentro de um supermercado em Curitiba. A ex-policial militar compartilhou o momento em que estava vestida usando um short jeans bem curto enquanto andava com o carrinho do mercado e em outra publicação pegando um produto na prateleira.

Na publicação, Katy disse que “compras no mercado” e revelou que algumas pessoas olharam e ela não sofreu nenhum preconceito que tenha percebido, pelo contrário, só recebeu sorrisos, principalmente dos funcionários, “Quanto mais olham para mim, mais eu gosto. Sou exibicionista mesmo e vou me vestir do jeito que eu quiser, onde eu quiser, buscando sempre respeitar as regras locais e evitar locais que sei que posso não ser bem vida”, conta.

Internautas comentaram sobre o ocorrido, que dividiu opiniões. Nos mais de 500 comentários na postagem, alguns disseram que a atitude da modelo foi para chamar atenção na internet, enquanto outros opinaram que a roupa estava fora de contexto.

“Em um local público. Onde homens, mulheres e crianças frequentam. Uma mulher que se dá respeito não faz isso.. Pode para muitos parecer bonito, mas não passa de pura vulgaridade e exibicionismo gratuito.”, disse um usuário.

