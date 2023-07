Santa Bárbara d’Oeste: referência em Qualidade de Vida, por R Piovezan

Santa Bárbara Qualidade de Vida, por R Piovezan

Santa Bárbara d’Oeste é um Município referência em Qualidade de Vida. Reconhecida como a melhor do Brasil pela revista IstoÉ em 2022 (Ranking “As Melhores Cidades do Brasil 2022” | Austin Rating – 1ª posição entre os municípios de médio porte | população entre 50 e 200 mil habitantes | nos Indicadores Sociais – subgrupo Qualidade de Vida), a cidade apresenta uma estrutura robusta em Saúde, bons indicadores em Segurança Pública, constante geração de vagas de creche e rede de educação moderna, áreas de bem-estar e qualidade de vida com programas e ações relacionados ao Esporte e ao Meio Ambiente, selo de Capital Estadual da Cultura, com ampla programação, além de uma das menores taxas de desemprego de toda a região.

Desde o início da gestão do prefeito Rafael Piovezan, mais de R$ 500 milhões foram investidos em Saúde – o dobro do previsto em Lei. Dando sequência ao processo de transformação da saúde pública do Município, estão em andamento as obras do Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola (construção já na reta final), do Laboratório Municipal de Análises Clínicas (construção já na reta final), do Complexo Regional de Saúde do Jardim Europa, do novo Centro de Referência em Saúde da Mulher, do novo CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial) do São Francisco 2, e da “Cidade Saúde”, a maior estrutura da Saúde Pública barbarense, que abrigará o Centro de Especialidades Médicas e outros serviços importantes da área. No segmento, o programa “Seu Exame” realizou mais de 145 mil exames e procedimentos gratuitos ao cidadão barbarense e mais de 150 novos profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem já foram contratados – número que será ampliado nas próximas semanas, com a contratação de mais __ médicos para atuação na rede municipal.

Em Segurança Pública, Santa Bárbara d’Oeste é considerada a cidade mais segura do Estado de São Paulo de acordo com o Instituto Sou da Paz – ranking que avalia 141 cidades com mais de 50 mil habitantes. No primeiro quadrimestre deste ano, por exemplo, o Município registrou queda de 5% em furtos e de 18% de roubos em comparação ao mesmo período de 2022. Os investimentos na área são contínuos, com a contratação de 61 novos guardas municipais em um prazo de um ano, aquisição de 8 novas viaturas Zero KM – e outras 4 já estão com processo de compra em andamento –, 3 novas motocicletas Zero Km, 360 uniformes completos (calças, camisas, camisetas, bonés, jaquetas e tarjetas de identificação), 60 granadas, 3 fuzis (556), 23 pistolas (.40), 6 carabinas (CTT 4.0), munições de vários calibres, kit traje antitumulto e escudo. No período houve também a ampliação do sistema de videomonitoramento, com atuais 236 câmeras instaladas pelo Município e processo de compra de mais 88 câmeras.

Na Educação, mais 1.000 vagas de creche foram geradas no Município nos últimos dois anos meio, ação possível em decorrência de reformas, intervenções e ampliações em escolas, otimizando espaços e oferecendo o melhor para as atividades dos alunos e profissionais de Educação. No mesmo período foram contratados 387 novos profissionais, entre professores, agentes de desenvolvimento infantil e demais servidores. Por meio de parceria entre Município e UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), 80 profissionais iniciaram pós-graduação de forma gratuita. A Prefeitura também investiu R$ 5,7 milhões na informatização e na educação digital da Rede Municipal de Ensino. Entre os equipamentos e recursos adquiridos estão a plataforma de ferramentas G Suite for Education – com serviço de capacitação pedagógica, 2.502 chromebooks, 70 microcomputadores, 60 notebooks, mais 3.700 equipamentos entre headset, webcam, caixa de som, mouse, estabilizador, roteador e pacote de serviços de dados.

Meio Ambiente e Esporte também merecem destaque. Santa Bárbara d’Oeste cresce e se desenvolve com 100% de esgoto tratado e ampliação de sua capacidade hídrica, com a obra da nova represa em andamento, o que ampliará em cerca de 25% o volume de água disponível para o abastecimento do Município. Junto com isso, a coleta seletiva é ampliada todos os meses, ultrapassando a marca de 300 toneladas de materiais coletados mensalmente pela Prefeitura e cooperativas Juntos Somos Fortes e Recicoplast – que contam com novas centrais de processamento de materiais recicláveis. Novas Áreas de Bem-Estar e Lazer seguem em implantação em diversas regiões da cidade. Além dos espaços entregues nos últimos anos em locais como Linópolis, Mollon, Jardim Pérola, Zabani e Palmeiras, a Prefeitura entregará novas áreas no São Fernando, Esmeralda, Europa 2, Santa Rita e a reurbanização e recuperação da erosão histórica da Rua Croácia, no Jardim Europa. Os espaços anteriormente degradados oferecem ao cidadão a oportunidade do cuidado da saúde com a prática de atividade física, lazer e convívio com a família e amigos.

Na área cultural, Santa Bárbara d’Oeste é referência com eventos consolidados que atraíram grande público não só da cidade e região, mas também de diversas partes do País, como o Santa Bárbara Rock Fest, a Feira das Nações e o Festival Gastronômico. O Município é reconhecido pelo Governo do Estado de São Paulo como Capital da Cultura e foi escolhido como uma das 10 cidades do Estado de São Paulo para participar da Rede de Cidades Criativas da Unesco – Cria SP.

Por fim, o Desenvolvimento Econômico avança em conjunto com as demais ações. Todo o trabalho realizado em áreas prioritárias contribui para os importantes anúncios de novas empresas e negócios. Santa Bárbara d’Oeste foi uma das cidades que mais gerou empregos em todo o Estado de São Paulo, ultrapassando os 4 mil empregos com carteira assinada somente em 2022 e já alcançando mais de 2 mil empregos com carteira assinada nos cinco primeiros meses de 2023. O Município apresentou nos últimos dois anos recorde no volume de exportações, sendo US$ 243 milhões em 2022 – superando em 16,5% os dados alcançados em 2021. Alguns dos anúncios e instalações durante o mandato são Greiner Bio-One (multinacional tecnológica de origem austríaca, que atua na área da saúde e que tem em construção um Centro Administrativo e um moderno Centro de Distribuição), Freitas Leiloeiro Oficial (com obras em andamento, instalando em Santa Bárbara o maior complexo leiloeiro da América Latina), ProtDesc (Líder no segmento de máscaras, aventais, toucas, fraldas, kits cirúrgicos, com nova planta às margens da Rodovia SP-135 – Rodovia Dona Margarida da Graça Martins), Loteamento Empresarial Solaris (às margens da Estrada Ernesto de Cillo), Mercado da Cidade (em funcionamento na Rua Floriano Peixoto, com 46 boxes), Assaí Atacadista (instalado às margens da Avenida Santa Bárbara), Coco Bambu (rede especializada na gastronomia de frutos do mar, instalada no Tivoli Shopping), entre outros.